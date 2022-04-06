De zeven beste stretches voor beenvliesontsteking

Shin splints ontstaan wanneer zowel spieren als botten aan de aanhechting van je scheenbeen (de tibia) trekken en ontstoken raken. Volgens de Cleveland Clinic ontstaan shin splints meestal door herhaalde belasting als gevolg van zware inspanning, zoals hardlopen, en het ongemak dat daarmee gepaard gaat. De hoeveelheid pijn kan van atleet tot atleet variëren. Bij sommigen bestaan de symptomen van de blessure uit een doffe of scherpe pijn in het onderbeen die na een training heviger wordt. Bij anderen kan het ongemak tijdens de training gering zijn, maar kort na de training veranderen in aanhoudende pijn.

Er zijn meerdere mogelijke oorzaken van shin splints. Bij hardlopers zijn enkele van de meest voorkomende factoren het te snel verhogen van het aantal afgelegde kilometers of de intensiteit, het dragen van slecht passende of versleten schoenen, en hardlopen op harde ondergronden. Als shin splints in een vroeg stadium goed worden behandeld — door minder intensief te trainen en vaak met ijs te koelen — zullen ze vanzelf overgaan. Maar zonder de juiste aandacht in een vroeg stadium, kan de lichte blessure tijdens toekomstige trainingssessies weer de kop opsteken of – nog erger – na verloop van tijd uitgroeien tot een tibiale stressfractuur.

Hoewel hardlopers een groot risico lopen op shin splints, kunnen ook mensen die over het algemeen actief zijn er last van krijgen. Sterker nog, iedereen die sport (denk aan turners, dansers en zelfs militairen) of intensieve work-outs doet waarbij herhaaldelijk high-impactbewegingen worden gemaakt of wordt gesprongen, zoals bij HIIT, kan last van shin splints krijgen. Mensen met platvoeten die overproneren of zeer stijve voetbogen hebben, lopen ook een verhoogd risico op shin splints.

Ook regelmatig je hardloopschoenen vervangen helpt. Trainen op een paar versleten schoenen kan het probleem in de hand werken, want zodra de demping afneemt, neemt ook de ondersteuning af. Ook niet trainen op harde ondergronden, zoals beton of een basketbalveld, kan een belangrijke rol spelen bij preventie. Tot slot kan stretchen voor het hardlopen je helpen om shin splints te voorkomen of zelfs onder controle te houden als ze optreden.