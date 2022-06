Hardlopen heeft allerlei lichamelijke en geestelijke voordelen, maar het is moeilijk om ervan te genieten als je er pijn in je onderrug aan overhoudt. Of het nou een stekende of zeurende pijn is, pijn in de onderrug kan een reden zijn om je run vroegtijdig af te breken.

Pijn in de onderrug door hardlopen is een veelvoorkomend probleem, zeker als je zwakke corespieren hebt. De pijn zou ook op een onderliggend problemen kunnen duiden. Hoewel je voor sommige pijnklachten mogelijk medische hulp nodig hebt, kun je de meeste klachten zelf verhelpen. En je kunt pijn in de onderrug voorkomen door aan je kracht en mobiliteit te werken, en door je loopsnelheid en -afstand langzaam op te voeren. Ook een goed paar hardloopschoenen in de juiste maat kan al veel verschil maken.

Lees verder om te zien hoe je de oorzaak van pijn in de onderrug kunt vaststellen. Daarna geven we je tips om pijn te voorkomen en misschien wel voorgoed te verhelpen.