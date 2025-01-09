Het is normaal dat je na een run spierpijn hebt, vooral als je net begint of na een pauze de draad weer oppakt. Maar je dij- en hamstrings zijn niet de enige delen van je lichaam die stijf kunnen aanvoelen na het hardlopen — je bilspieren absorberen ook veel van die impact. En aangezien je bilspieren en onderrug direct met elkaar verbonden zijn, kunnen strakke bilspieren bijdragen aan stijfheid in je onderrug na een work-out.

John Gallucci, Jr., A.T.C., D.P.T. en CEO van JAG Physical Therapy: "De herhaalde impact van hardlopen, het veranderen van loopondergrond en het dragen van de verkeerde schoenen kan de wervelkolom en de omliggende spieren belasten, wat kan leiden tot overbelasting of ongemak in de onderrug." Maar dat betekent niet dat iedereen die hardloopt rugpijn heeft, voegt hij eraan toe. "De juiste techniek en training kunnen helpen het risico te minimaliseren."

Hardlopen kan ook helpen bij het verminderen van pijn in de onderrug, zegt Milica McDowell, fysiotherapeut en Vice President of Operations bij Gait Happens.

Het aanpakken van onderliggende oorzaken van pijn in de onderrug na het hardlopen is essentieel om pijn te behandelen en te voorkomen in de toekomst.