Tips om het hardlopen weer op te pikken na een lange pauze

Als je heel graag weer de weg (of de loopband) op wilt, loop dan niet te hard van stapel. Bouw in plaats daarvan geleidelijk je conditie op met dit vier weken durende hardloopprogramma van Jessica McManus, fysiotherapeut en eigenaar van Full Circle Physical Therapy and Wellness Coaching.



Als je af en toe wandelt tijdens je hardloopsessies, bouw je je uithoudingsvermogen op en kan je lichaam wennen aan de impact van het hardlopen. Het resultaat? Een verminderde kans op blessures als gevolg van overbelasting van spieren, gewrichten, pezen en ligamenten.



Streef naar drie hardloop-en-wandelsessies per week. Neem op de dagen tussendoor rust of wissel af met crosstraining.



Begin elke training met een wandeling van 10 minuten, een dynamische warming-up of een combinatie van beide. McManus stelt een dynamische warming-up voor met oefeningen met lichaamsgewicht, zoals air squats, walking lunges, hakken-billen en kruispassen.





● Week 1: wandel 4 minuten, jog 2 minuten; herhaal 5 keer

● Week 2: wandel 3 minuten, jog 3 minuten; herhaal 5 keer

● Week 3: wandel 2 minuten, jog 4 minuten; herhaal 5 keer

● Week 4: wandel 1 minuut, jog 5 minuten; herhaal 5 keer



"Het doel is om tegen het einde van de vierde week genoeg uithoudingsvermogen te hebben om 30 minuten te kunnen joggen", zegt McManus. Voel je echter vrij om het langzamer op te bouwen als dat nodig is.



Let op hoe je je voelt tijdens deze paar weken. Stop tijdelijk of helemaal met hardlopen als je last krijgt van een eerdere blessure of een nieuwe oploopt.



Het is misschien verleidelijk om het proces te versnellen als je hardloopt om af te vallen. Maar dit zal je taille echt geen plezier doen. Het kan zelfs het tegenovergestelde effect hebben. Het risico op blessures – waardoor je helemaal niet meer kunt sporten – wordt dan immers groter.



Hoewel hardlopen je kan helpen om af te vallen, kun je je tijd beter besteden aan het optimaliseren van je voeding, slaap en herstel. Als dit niet in balans is, maakt het niet uit hoeveel je hardloopt – succesvol afvallen zal niet haalbaar zijn.