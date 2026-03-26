Worden je benen sterker van hardlopen?

Om spiermassa op te bouwen moet je je lichaam blootstellen aan een nieuwe, uitdagende stimulus door ze te overbelasten. Stress door overbelasting veroorzaakt eiwitafbraak in de spiervezels. Tijdens het genezingsproces, ook wel eiwitsynthese van de spieren genoemd, groeien de spiervezels vervolgens sterker aan, mede dankzij de juiste voeding.

Volgens Kaleigh Ray, ACSM-gecertificeerd inspanningsfysioloog en hardloopbiomechanicus bij Treadmill Review Guru, moeten er drie dingen gebeuren om spieren groter en sterker te laten worden: hypertrofie (toename van de spieromvang), remodeling (het geleidelijk aanpassen van je trainingsschema) en neuromusculaire aanpassingen (het verbeteren van de communicatie tussen de spieren en het zenuwstelsel).

Maar het is ook belangrijk om het verschil te begrijpen tussen hypertrofie en kracht opbouwen. Hoewel de twee met elkaar in verband staan, betekenen ze niet hetzelfde, zegt Ray. "Bij hypertrofie, of spiergroei, gaat het meer om een esthetisch doel. Grotere spieren kunnen echter nadelig zijn voor hardlopen, omdat meer massa je loopsnelheid kan verminderen", zegt ze. "Door je te concentreren op het opbouwen van kracht kun je je spiermassa en prestaties efficiënter vergroten zonder al te veel massa toe te voegen."

Dit betekent niet dat je bang hoeft te zijn om spiermassa op te bouwen tijdens het trainen; in feite zal dit waarschijnlijk vanzelf gebeuren.