Hoe vaak moet ik mijn hardloopschoenen vervangen?

1. De onderkant van je schoen is versleten

Soms kan een blik op de buitenzool (het onderste gedeelte) en de zijkanten je vertellen wanneer het tijd is voor nieuwe hardloopschoenen.

Slijtage van het loopvlak is normaal, maar de buitenzool is meestal het laatste onderdeel dat verdwijnt. Als de ene schoen meer versleten is dan de andere, kan dat een disbalans veroorzaken in je loopbeweging – het herhalende patroon van je beweging – en zelfs je pas veranderen. Dat kan leiden tot ongemak, pijn of ernstiger letsel.

2. De demping voelt zwak

Hardloopschoenen hebben een middenzool die is ontworpen om schokken te absorberen. Na vele stappen wordt foam in de middenzool meestal platter en samengedrukt, waardoor de schokdemping afneemt en de druk op je gewrichten kan toenemen.

Test de demping van een schoen door met je duim in de middenzool te drukken. Bij zachte of maximaal gedempte schoenen moet de foam nog steeds goed indrukken en snel terugveren. Als het materiaal dicht aanvoelt, traag terugveert, ongelijk is of zichtbare vouwen vertoont, kan de middenzool aan het afbreken zijn, zelfs als de buitenzool er nog goed uitziet. Compressielijnen langs de zijkant van de zool zijn een vroeg teken dat de schokdemping is afgenomen.



Hoe je merkt of je dagelijkse hardloopschoen genoeg demping heeft: een dagelijkse hardloopschoen moet beschermend aanvoelen zonder instabiel te worden. Als je merkt dat je gewrichten gevoeliger worden, de impact van de ondergrond harder aanvoelt of je sneller vermoeid raakt op vertrouwde routes, kan het zijn dat je schoen niet langer voldoende demping biedt. Schoenen moeten aan beide voeten hetzelfde aanvoelen. Als de stevigheid ongelijk is, kan dat erop wijzen dat de schoen begint te slijten.



3. Je hebt de schoenen al heel lang

Als je regelmatig hardloopt, maar je kilometers niet bijhoudt, is tijd misschien de beste factor om te bepalen wanneer je van schoen moet wisselen. De levensduur van een hardloopschoen ligt doorgaans tussen de 3 en 12 maanden, langer voor recreatieve hardlopers en korter voor mensen die trainen voor een langeafstandswedstrijd.

Los van het trainingsvolume kan het zijn dat je toe bent aan een upgrade als je al enkele maanden regelmatig hardloopschoenen draagt.

4. Je voeten of gewrichten doen pijn



Een van de duidelijkste tekenen dat het tijd is om je hardloopschoenen te vervangen, is niet de schoen zelf, maar de invloed van de schoen op je lichaam. Onverwachte gewrichtspijn — vooral in de enkels, knieën, heupen, onderrug of nek — kan betekenen dat versleten schoenen je houding en looppatroon veranderen.

Doordat oude schoenen hun ondersteuning en demping verliezen, kunnen je voeten meer schuiven en wrijving veroorzaken, wat tot irritatie en blaren leidt.

Geleidelijke toename van pijn in knie, heup of enkel – vooral tijdens rustige runs – wijst vaak op afnemende demping in de middenzool in plaats van op een fout in je training.

5. Hardlopen voelt zwaarder

Let op de volgende signalen: je schoenen voelen ineens minder comfortabel, je raakt sneller vermoeid, je hebt meer spierpijn dan normaal of runs die je al vaak hebt gedaan voelen ineens zwaarder.

Dat kan komen door veranderingen in slaappatroon, training of voeding. Maar het zijn ook tekenen dat je hardloopschoenen mogelijk niet meer in orde zijn. Let op wat je lichaam je vertelt. Oude schoenen kunnen je fysieke prestaties aanzienlijk belemmeren.

Andere tekenen om op te letten