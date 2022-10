Moet je sporten als je ziek bent?

"Of je wel of niet gaat sporten als je ziek of aan het herstellen bent, is afhankelijk van de soort ziekte en de ernst van de symptomen", zegt Anjali Bharati, D.O., een arts op de spoedeisende hulp van het Lenox Health Greenwich Village in New York.

Over het algemeen is het veilig — en misschien zelfs gunstig — om te sporten als je symptomen zich boven de nek voordoen. "Als je klachten hebt aan de bovenste luchtwegen, zoals een milde hoest of een loopneus, kun je je na een wandeling of lichte run juist beter voelen. Het kan je neusbijholtes vrijmaken en verlichting bieden voor een verstopte neus", zegt Bharati.

Maar als je positief bent getest op COVID-19 of als je last hebt van koorts, een pijnlijk lichaam, kortademigheid, zwakte of duizeligheid, kun je beter je training even stoppen om je lichaam tijd te geven te herstellen.

Een van de grootste gevaren van sporten terwijl je ernstig ziek bent, is het risico op hartproblemen, zegt Dennis Cardone, D.O., een gespecialiseerde sportarts en hoofd van de divisie van de sportgeneeskundige eerstelijnszorg bij NYU Langone Health. Experts geloven dat sporten bij ziekte — vooral als je COVID-19 hebt — een hoger risico geeft op het ontwikkelen van hartspierontsteking, een virale infectie aan je hartspier.

Volgens de Mayo Clinic kan hartspierontsteking het vermogen van je hart om bloed rond te pompen, verminderen. Dit veroorzaakt een snelle of onregelmatige hartslag, pijn op de borst, kortademigheid en vermoeidheid. In ernstige gevallen kan hartspierontsteking zelfs bij jonge atleten een plotselinge hartstilstand veroorzaken, zo vermeldt het Blanchard Valley Health System. Denk er maar eens over na: je lichaam heeft al genoeg werk als je ziek bent. Als je daarbij ook nog eens gaat trainen, voel je je alleen nog maar slechter.

Wanneer je sport, gebruikt je lichaam energie, water en elektrolyten om je hart, longen en spieren gaande te houden. Maar als je ziek bent, kost het je lichaam al meer dan genoeg energie, water en elektrolyten om de infectie te bestrijden. Wanneer je lichaam weinig brandstof heeft, word je van trainen alleen maar vermoeider en uitgedroogder, zegt Bharati. Hierdoor zal je herstel trager verlopen.

