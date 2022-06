Goed ademhalen tijdens het hardlopen

De neus is ontworpen om lucht in te ademen. De neusholtes filteren lichaamsvreemde stoffen en warmen de lucht op weg naar de longen op. Dit kan behulpzaam zijn voor hardlopers met astma, wat kan worden getriggerd door droge en koude lucht die de longen binnenkomt. Als je tijdens het hardlopen door je neus ademhaalt, komt er meer zuurstof in de spiercellen dan wanneer je door je mond ademt. Dit komt doordat er stikstofoxide vrijkomt. De bloedvaten in de longen worden wijder, wat de efficiëntie van de gaswisseling verhoogt.

In een onderzoek, gepubliceerd in het International Journal of Kinesiology and Sports Science, werd neus- en mondademhaling in een groep hardlopers vergeleken. Diegenen die door hun neus ademden, stootten meer koolstofdioxide en minder zuurstof uit, een teken dat de maximale hoeveelheid zuurstof in het bloed wordt opgenomen. Ze ademden ook langzamer: 39,2 ademhalingen per minuut in vergelijking met 49,4 ademhalingen per minuut van de groep die door de mond ademde.

Zo adem je door je neus tijdens het hardlopen:

Bepaal eerst het tempo waarop je wilt hardlopen. Adem dan twee seconden lang door de neus in. Adem daarna ook twee seconden door de neus uit. Afhankelijk van je tempo mag je ook langer in- en uitademen dan twee seconden. Het doel is om je ademhaling af te stemmen op je looptempo. Adem bijvoorbeeld in wanneer je rechtervoet de grond raakt en adem uit wanneer je linkervoet de grond raakt.

Wanneer kun je het beste door je neus ademhalen?

Hardlopers die over een langere afstand een gelijkmatig tempo aanhouden, profiteren het meest van een neusademhaling. Dit type ademhaling is bijvoorbeeld ideaal voor langeafstands- of marathonlopers die eraan gewend zijn voor langere tijd te lopen en een lagere hartslag hebben.