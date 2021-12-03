Tips om thuis te trainen zonder materiaal

Je hebt er tijd voor vrij gemaakt, je hebt een work-outschema en je bent er helemaal klaar voor om los te gaan. Maar dan realiseer je je dat je de juiste apparaten en materialen niet in huis hebt. Je hebt geen barbell voor squats en geen weerstandsband voor standing chest fly's. Misschien heb je wel helemaal geen hulpmiddelen voor je work-out.

Maar elke work-out is beter dan geen work-out. Als dat betekent dat je apparatuur door iets anders moet vervangen of je work-out moet aanpassen, dan is dat prima – je bent nog steeds sportief bezig. Thuiswork-outs of work-outs zonder apparatuur kunnen zelfs net zo effectief zijn. Je moet alleen weten wat je moet doen.

Of je nu alleen je lichaamsgewicht gebruikt of beperkte materialen tot je beschikking hebt, je kunt je work-out altijd aan je omstandigheden aanpassen. Ontdek hier hoe je dat doet.

Tip: je vindt tientallen work-outs met alleen je lichaamsgewicht in de Nike Training Club app door te filteren op 'zonder materialen'.