Tips om thuis te trainen zonder materiaal

Geen dumbbells? Geen probleem. Hier zijn een paar ideeën voor wat je als alternatief kunt gebruiken.

Waterflessen of bidons

Je kunt huishoudelijke voorwerpen zoals een bidon of een melk- of wasmiddelverpakking van kunststof gebruiken als alternatief voor dumbbells, volgens Ryan Flaherty, Nike Senior Director of Performance.

"Ik trainde een van mijn elite atleten die net was verhuisd en nog niets had uitgepakt", zegt Flaherty. "Ik pakte een lege fles schoonmaakmiddel, vulde die met water om als een dumbbell te gebruiken, en we konden een volledige work-out doen".

Deze methode is ook makkelijk aan te passen: vul de fles voor de helft voor een lichter gewicht of voeg meer water toe voor een grotere uitdaging.

Andere huishoudelijke voorwerpen

Krachttrainingsmaterialen zoals kettlebells en sandbags zijn eigenlijk niets meer dan gewichten, maar dan in een andere vorm. Je kunt ook een pak hondenvoer, houtsnippers of een zak met bloem gebruiken. Wees creatief — wat heb je in huis liggen?

Door de onhandige vorm van de voorwerpen zijn ze lastig vast te pakken. Hierdoor worden je kleinere stabilisatiespieren geactiveerd, net als wanneer je met een kettlebell of medicine ball traint.