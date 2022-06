Misschien wil je dat hardloopgevoel niet missen en doe je niets liever dan die extra kilometers scoren. Of misschien wil je jouw doelen extra snel halen en denk je dat elke dag hardlopen daarbij helpt.

Hardlopen biedt zo veel voordelen dat je al snel kunt gaan denken dat meer beter is. Iets wat vooral verleidelijk is als je traint voor een halve marathon of een andere wedstrijd, of als je bijvoorbeeld wilt afvallen.

Maar is elke dag hardlopen eigenlijk wel goed? Het simpele antwoord is: nee, je hebt minstens één rustdag per week nodig om je spieren te laten herstellen. Bovendien kan overtraining leiden tot overbelasting, met blessures, stress of langdurige vermoeidheid tot gevolg.

Voor gevorderde hardlopers ligt het wat ingewikkelder, die kunnen soms best elke dag hardlopen, omdat ze ervaring hebben met de opbouw van een looproutine. Hier volgen richtlijnen die je helpen om overtraining te voorkomen en over hoe je een goede balans kunt vinden tussen hardlopen en herstellen.