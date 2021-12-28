Zeven tips om te volgen bij het hardlopen in het donker

Of je nu een doorgewinterde hardloper of een beginner bent, je hebt waarschijnlijk een voorkeur voor het moment waarop je de weg, trail of loopband op gaat, zoals 's ochtends vroeg of midden op de dag. Of misschien ben je een nachtbraker en maak je je kilometers het liefst wanneer je werkdag en andere verantwoordelijkheden erop zitten.

Hardlopen in het donker kan ook voordelen hebben, zegt arts Balu Natarajan, die dubbel gecertificeerd is in interne en sportgeneeskunde. Maar net zoals vrijwel iedere andere activiteit kan hardlopen in het donker ook nadelen hebben, vooral op het gebied van veiligheid.

Hier volgt alles wat je moet weten om in het donker te hardlopen, van mogelijke voordelen tot tips om het veilig te doen.

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