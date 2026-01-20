Hoe vermindert lichaamsbeweging stress?

Een goede work-out kan je totaal veranderen. Een zware dag op het werk, ruzie met een vriend, een chaotische agenda - dit soort ervaringen kunnen overweldigend zijn en gevoelens van stress veroorzaken. Een stressmanagementtechniek om in je arsenaal te houden is fysieke activiteit. Hier onderzoeken we hoe lichaamsbeweging stress vermindert.

Snel antwoord: lichaamsbeweging is een belangrijk onderdeel van een gezonde levensstijl en er is een cruciaal verband tussen mentale en fysieke gezondheid.

Onze hersenen reageren op een diepgaande en positieve manier op lichaamsbeweging. Lichamelijke activiteit herprogrammeert onze hersenen op een biochemisch niveau, waardoor we stress beter aankunnen. Daarom adviseren veel wetenschappers en zorgverleners lichaamsbeweging als middel om chronische stress tegen te gaan. Net zoals je medicijnen zou gebruiken, is regelmatige lichaamsbeweging net zo'n goede behandeling als een leuke hobby.

In één oogopslag:

- Beweging kan stresshormonen verminderen en je humeur een boost geven door het vrijkomen van endorfine, serotonine en meer.

- De beste modaliteiten: aerobe, kracht- en mobiliteitsoefeningen kunnen allemaal voordelen bieden, dus het ideale programma is er een waar je van geniet en waaraan je je kunt houden.

- De tijdsbesteding: streef naar 30 minuten per dag, drie tot vijf dagen per week.

- Hoe snel je de voordelen kunt voelen: consistentie is de sleutel, en het kan een paar weken duren om de effecten te voelen.

- Beweging is niet one-size-fits-all, en het is belangrijk om langzaam en zorgvuldig te beginnen bij het vinden van een vorm die past bij jouw behoeften.



Daarnaast zijn mensen ontworpen om te bewegen. Maar volgens de CDC voldeed in 2020 slechts 24,2% van de volwassenen aan de Physical Activity Guidelines for Americans voor zowel aerobe als krachtactiviteiten, wat kan bijdragen aan verhoogde stressniveaus. De meerderheid van de Amerikanen heeft een vrij sedentaire levensstijl, en brengt een groot deel van hun dag zittend door, in de auto of met een kantoorbaan. Volgens het American Institute of Stress ervaart zo'n 77 procent van de mensen stressniveaus die zo intens zijn dat het hun lichamelijke gezondheid aantast.



Te weinig bewegen is natuurlijk niet de enige oorzaak van stress, maar lichaamsbeweging heeft wel een krachtig effect op je hersenen.