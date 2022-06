Hoe vermindert lichaamsbeweging stress?

Alle vormen van lichaamsbeweging hebben een positief effect op de geestelijke gezondheid. Maar aerobe lichaamsbeweging blijkt een bijzonder effectieve stressverlichter te zijn — vooral hardlopen. Dankzij deze stressverminderende lichaamsbeweging verbetert je humeur en kun je makkelijker omgaan met de dagelijkse stressfactoren in het leven.



Je hele lichaam in een vloeiende beweging brengen, kan je helpen om minder te focussen op je gedachten en meer op je lichaam. Door je ademhaling op je beweging af te stemmen, ben je ook meer in het moment. Om deze reden hebben sommige onderzoekers hardlopen een vorm van mindfulness genoemd.



In een onderzoek dat werd gepubliceerd in het tijdschrift Acta Psychologica werd zelfs ontdekt dat een run van 2 tot 3 kilometer de stemming verbetert, stress vermindert en de cognitieve prestaties meer stimuleert dan een meditatiesessie.



Mindfulness en meditatie-oefeningen zijn effectieve manieren om jezelf uit de overlevingsmodus te halen, en in een parasympathische toestand te brengen om te kunnen rusten en verwerken. In een parasympathische toestand ervaar je spierontspanning, een kalmer zenuwstelsel en totale stressverlichting van lichaam en geest.



Als hardlopen een mindfulnessoefening is en effectiever dan meditatie, dan is het een effectieve manier om te ontstressen. Probeer tijdens je run diep te ademen om je gedachten te resetten en de beste stressverlagende resultaten te krijgen.



Als je geen fan bent van hardlopen op de loopband, zal dit je aanspreken: buiten hardlopen blijkt uit onderzoek extra positieve effecten te hebben op je stressniveau en je mentale gezondheid.



In een onderzoek dat verscheen in het tijdschrift Medicine & Science Sports & Exercise werd vastgesteld dat deelnemers die gingen hardlopen minder last hadden van stress en emotionele reactiviteit, vergeleken met degenen die niet gingen hardlopen. Dat komt waarschijnlijk door het effect van het herprogrammeren van het zenuwstelsel door lichaamsbeweging.