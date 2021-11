Tips om buikvet te verbranden

Vet is een essentieel onderdeel van het menselijk lichaam en is betrokken bij veel stofwisselings- en hormonale activiteiten, die het lichaam in staat stellen te functioneren. Maar overtollig vet, vooral in de taille of de buik, kan bepaalde gezondheidsproblemen veroorzaken en je ervan weerhouden je op je best te voelen en goed te presteren. Eenvoudige aanpassingen in je levensstijl en dieet kunnen helpen ongewild buikvet te verbranden en je op de juiste weg zetten.

Heb je last van overtollig vet rond je maag? Je vet kan redelijk evenredig verdeeld zijn over je lichaam, of je kunt alleen vet rond je buik hebben, en dunnere ledematen. Deze twee gevallen kunnen duiden op verschillende soorten vetophoping. Weten welk type vet je hebt, kan je inzicht geven in hoe je er het beste vanaf komt. We leggen het uit.

De drie soorten vetcellen

Als je een menselijk lichaam zou opensnijden, zie je drie verschillende gekleurde substanties die allemaal soorten lichaamsvet zijn. Witte, bruine en beige vetweefsels zijn ofwel essentieel, onderhuids of visceraal vet, afhankelijk van hun plaats in het lichaam.

Essentieel vet: dit lichaamsvet zit in je spieren, zenuwcellen, beenmerg, hersenen en vitale organen zoals je hart en longen. Het beschermt je vitale organen, isoleert, zorgt ervoor dat vitaminen worden opgenomen, reguleert hormonen en doet nog veel meer. Voor een goede gezondheid moet bij mannen 2–5 procent van hun totale lichaamsgewicht bestaan uit essentieel vet, terwijl dat bij vrouwen 10–13 procent moet zijn, volgens de American Council on Exercise. Onderhuids vet: onderhuids vet is wit vet dat direct onder de huid is opgeslagen. Dit is het type wit vet dat wordt gemeten wanneer je lichaamsvet met een schuifmaat wordt opgemeten. Het is het 'knijpbare' vet. Onderhuids vet is normaal en gezond. Het houdt je warm, beschermt je weefsels en organen tegen letsel en schokken, en doet dienst als een reserve-energiebron. Daarnaast is het ook het type vet dat zich opbouwt als je een overschot aan energie hebt, dus als je te veel eet en te weinig beweegt. Visceraal vet: anders dan onderhuids vet wordt visceraal vet niet onder de huid opgeslagen, maar in de buikholte. Het is een donker, gel-achtig vet dat zich om grote organen wikkelt. Je hebt een beetje visceraal vet nodig om de ruimtes tussen de organen te vullen. Maar te veel kan gevaarlijk zijn. Het kan leiden tot obesitas, hartziekte, hoge bloeddruk, diabetes type II en andere kwalen.

Wat voor soort vet is buikvet?

De plaats van je vet kan aangeven om welk soort vet het gaat. Als je vet redelijk evenredig over je lichaam is verdeeld, heb je mogelijk meer onderhuids vet. Als het vet zich meer rond je maag bevindt, heb je mogelijk meer visceraal vet.

Dat meet je het eenvoudigst met een meetlint rond je middel, ter hoogte van je navel. De omtrek van je taille is een indicator van hoeveel overtollig onderhuids vet en visceraal vet in de buik is opgeslagen. Meer dan 89 cm voor vrouwen en meer dan 102 cm voor mannen is een teken dat je opgehoopt buikvet hebt.

Het kan zijn dat je er slank uitziet maar dat je wel veel visceraal vet hebt, iets wat je alleen kunt weten door de samenstelling van je lichaam te testen. Ondanks dat je totale lichaamsgewicht niet hoog is, kan de ophoping van intern buikvet duiden op een ongezonde levensstijl of ongezond dieet.

Visceraal vet wordt gezien als gevaarlijker vanwege de plaatsing tussen de vitale organen. Als je te veel buikvet hebt, is het een goed idee om dat proberen te verminderen voor een optimale gezondheid.