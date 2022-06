Billie ha hablado frecuentemente sobre su ansiedad por los temas climáticos y cómo afectan su música, asociaciones y giras, en las que no permite el uso de popotes de plástico en los conciertos e incluso pide a los miembros del público que traigan sus propios contenedores de agua. En el caso de Ayana, no solo tiene una larga carrera profesional en la ciencia y la política, sino que también es co-fundadora de Urban Ocean Lab, un tanque de ideas para el futuro de las ciudades costeras, co-fundadora del proyecto All We Can Save que apoya a las mujeres líderes en temas climáticos, y co-creadora del podcast How to save a planet, un podcast que trata soluciones climáticas.