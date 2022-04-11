Cómo los datos alimentan el diseño del calzado Nike

Análisis: cómo el diseño se alimenta de datos
Innovación
Estamos innovando el análisis de datos para aumentar el contenido reciclado de los calzados clásicos. Pero los cambios visuales son tan sutiles que estamos seguros de que no podrás detectarlos.
Presentado por Move To Zero: la iniciativa de Nike para lograr eliminar las emisiones de carbono y los desechos con el objetivo de proteger el futuro del deporte.
Si quieres marcar la diferencia mediante el diseño de productos, los materiales son un buen punto de partida.
Aproximadamente el 70 por ciento de la huella de carbono de Nike proviene de los materiales. Por consiguiente, incluso las pequeñas modificaciones pueden reducir considerablemente nuestras emisiones.
"Sabíamos que teníamos la responsabilidad de cambiar los materiales", afirma Isabel Torres, desarrolladora de materiales de calzado, refiriéndose a la línea de productos Air Max de Nike. "Es tan lógico como cerrar el agua cuando te estás lavando los dientes".
Sin embargo, incluso los cambios basados en el sentido común pueden ser difíciles sin la información correcta. Para eso sirven los datos.
"Uno de los papeles que desempeñan los datos es ayudar a los diseñadores a hacer realidad su visión", afirma Nina Watkins, quien forma parte del equipo de analistas de datos que brindan a los diseñadores las herramientas para tomar mejores decisiones en relación con los materiales. ¿Cómo lo hacen?
Los adelantos en el diseño sustentable son posibles gracias a analistas de datos como Nina Watkins, en la imagen superior.
Sopesar las opciones
Si alguna vez te preguntaste cómo se mide el contenido reciclado, Nina es una de las personas a las que les corresponde averiguarlo.
"El cálculo es fundamentalmente álgebra básica", afirma Nina. "Pero se requiere mucho trabajo en equipo para hacerlo realidad". El desafío más grande es hacer el seguimiento del contenido reciclado de cada componente proveniente de cada proveedor, ya que es una tarea ardua.
"Era un proceso completamente nuevo, así que tuvimos que aprender poco a poco", prosigue. "Al principio, pesaba físicamente cada componente del calzado, uno por uno, en una balanza de cocina".
Para determinar el contenido reciclado de un calzado, Nina usó una balanza de cocina a fin de pesar cada componente.
Cómo medir el contenido reciclado de un calzado:
- Toma el porcentaje de contenido reciclado de cada componente.
- Multiplícalo por el peso del componente para obtener su peso reciclado.
- Suma los pesos reciclados (x docenas de partes de calzado).
- Divide el peso reciclado total por el peso del producto acabado total del calzado.
- Número final = porcentaje de contenido reciclado en peso para un par de calzado. Listo.
"Ahora, gracias a la increíble ayuda de nuestros socios fabricantes, pudimos escalar esta metodología original", afirma Nina. "No solo fabrican el calzado, sino que también pesan meticulosamente cada componente antes de hacer cada ronda de muestra".
Ese flujo de datos a gran escala equipa a los diseñadores de Nike con información vital sobre los materiales en su kit de herramientas, por ejemplo, al desarrollar calzado nuevo o reinventar diseños clásicos.
Grace (izquierda) e Isabel usan datos para tomar decisiones de diseño informadas.
Los datos en acción
Un ejemplo en acción de esta toma de decisiones basada en datos es la sutil transformación de los calzados Nike Air Max 90, 95 y 97 para mujer.
“Este calzado es un ícono”, dice Grace Lee, diseñadora sénior de materiales. “Pero Nike es sinónimo de innovación y busca constantemente formas de mejorar. En este caso, sabíamos que podíamos evolucionar este calzado para usar más materiales reciclados”.
Su objetivo era actualizar el calzado clave de la línea Air Max, una de las más populares de Nike.
Grace Lee, diseñadora sénior de materiales, compara paletas de materiales.
Denominaron el proyecto "Mejores prendas básicas". "Mejores" porque el objetivo era tener más materiales reciclados que los originales. "Prendas básicas" porque la versión sustentable no podía quitarle mérito a lo que hizo que los originales fueran famosos.
"Nos obsesionamos con los detalles: la sensación, el olor, el tacto, todo", afirma Negin Mani, administradora de línea de producto. "De este modo, los fans de Nike obtienen el mismo producto, que además da la casualidad de ayudar a reducir el impacto ambiental gracias a los materiales reciclados".
Ejemplos del producto final del proyecto "Mejores prendas básicas": calzado Nike Air Max 95 hecho con al menos un 20% de contenido reciclado por peso.
Afinar el diseño
Al final, gracias a los datos y las herramientas analíticas, el equipo pudo tomar decisiones innovadoras en relación con los materiales. En efecto, actualizaron todo, como las agujetas, el forro y la entresuela, usando alternativas de bajo impacto con contenido de materiales reciclados.
El resultado fue un calzado con al menos un 20 por ciento de contenido reciclado en peso.
El propósito es que esa transformación no sea chocante. Un verdadero fan del Air Max no debería poder identificar el cambio en los materiales.
¿Lo logró el equipo?
"Soy experta en materiales y no puedo distinguir entre el original y los materiales sustentables", afirma Grace.
Al parecer sí lo logró.
Para más información: visita Nike.com/Sustainability para acompañarnos en cada paso del camino y descubrir juntos nuevas formas de reducir las emisiones de carbono y los desperdicios.
Fotografía: Ariel Fisher
Redacción: Sallie Stacker
Presentado por Move To Zero: la iniciativa de Nike para lograr eliminar las emisiones de carbono y los desechos con el objetivo de proteger el futuro del deporte.
Si quieres marcar la diferencia mediante el diseño de productos, los materiales son un buen punto de partida.
Aproximadamente el 70 por ciento de la huella de carbono de Nike proviene de los materiales. Por consiguiente, incluso las pequeñas modificaciones pueden reducir considerablemente nuestras emisiones.
"Sabíamos que teníamos la responsabilidad de cambiar los materiales", afirma Isabel Torres, desarrolladora de materiales de calzado, refiriéndose a la línea de productos Air Max de Nike. "Es tan lógico como cerrar el agua cuando te estás lavando los dientes".
Sin embargo, incluso los cambios basados en el sentido común pueden ser difíciles sin la información correcta. Para eso sirven los datos.
"Uno de los papeles que desempeñan los datos es ayudar a los diseñadores a hacer realidad su visión", afirma Nina Watkins, quien forma parte del equipo de analistas de datos que brindan a los diseñadores las herramientas para tomar mejores decisiones en relación con los materiales. ¿Cómo lo hacen?
Los adelantos en el diseño sustentable son posibles gracias a analistas de datos como Nina Watkins, en la imagen superior.
Para determinar el contenido reciclado de un calzado, Nina usó una balanza de cocina a fin de pesar cada componente.
Sopesar las opciones
Si alguna vez te preguntaste cómo se mide el contenido reciclado, Nina es una de las personas a las que les corresponde averiguarlo.
"El cálculo es fundamentalmente álgebra básica", afirma Nina. "Pero se requiere mucho trabajo en equipo para hacerlo realidad". El desafío más grande es hacer el seguimiento del contenido reciclado de cada componente proveniente de cada proveedor, ya que es una tarea ardua.
"Era un proceso completamente nuevo, así que tuvimos que aprender poco a poco", prosigue. "Al principio, pesaba físicamente cada componente del calzado, uno por uno, en una balanza de cocina".
Grace (izquierda), Negin (centro) e Isabel usan datos para poder tomar decisiones de diseño informadas y elegir
los materiales más sustentables posibles.
Cómo medir el contenido reciclado de un calzado:
- Toma el porcentaje de contenido reciclado de cada componente.
- Multiplícalo por el peso del componente para obtener su peso reciclado.
- Suma los pesos reciclados (x docenas de partes de calzado).
- Divide el peso reciclado total por el peso del producto acabado total del calzado.
- Número final = porcentaje de contenido reciclado en peso para un par de calzado. Listo.
"Ahora, gracias a la increíble ayuda de nuestros socios fabricantes, pudimos escalar esta metodología original", afirma Nina. "No solo fabrican el calzado, sino que también pesan meticulosamente cada componente antes de hacer cada ronda de muestra".
Ese flujo de datos a gran escala equipa a los diseñadores de Nike con información vital sobre los materiales en su kit de herramientas, por ejemplo, al desarrollar calzado nuevo o reinventar diseños clásicos.
Los datos en acción
Un ejemplo en acción de esta toma de decisiones basada en datos es la sutil transformación de los calzados Nike Air Max 90, 95 y 97 para mujer.
“Este calzado es un ícono”, dice Grace Lee, diseñadora sénior de materiales. “Pero Nike es sinónimo de innovación y busca constantemente formas de mejorar. En este caso, sabíamos que podíamos evolucionar este calzado para usar más materiales reciclados”.
Su objetivo era actualizar el calzado clave de la línea Air Max, una de las más populares de Nike.
“Sabíamos que podíamos evolucionar el calzado para usar materiales más sostenibles”, dice la diseñadora de materiales Grace Lee, quien aparece en la foto.
Denominaron el proyecto "Mejores prendas básicas". "Mejores" porque el objetivo era tener más materiales reciclados que los originales. "Prendas básicas" porque la versión sustentable no podía quitarle mérito a lo que hizo que los originales fueran famosos.
"Nos obsesionamos con los detalles: la sensación, el olor, el tacto, todo", afirma Negin Mani, administradora de línea de producto. "De este modo, los fans de Nike obtienen el mismo producto, que además da la casualidad de ayudar a reducir el impacto ambiental gracias a los materiales reciclados".
La diseñadora de materiales para calzado Isabel Torres (izquierda) en el trabajo. Ejemplos del
producto final del proyecto "Mejores prendas básicas" (derecha).
Afinar el diseño
Al final, gracias a los datos y las herramientas analíticas, el equipo pudo tomar decisiones innovadoras en relación con los materiales. En efecto, actualizaron todo, como las agujetas, el forro y la entresuela, usando alternativas de bajo impacto con contenido de materiales reciclados.
El resultado fue un calzado con al menos un 20 por ciento de contenido reciclado en peso.
El propósito es que esa transformación no sea chocante. Un verdadero fan del Air Max no debería poder identificar el cambio en los materiales.
¿Lo logró el equipo?
"Soy experta en materiales y no puedo distinguir entre el original y los materiales sustentables", afirma Grace.
Al parecer sí lo logró.
Para más información: visita Nike.com/Sustainability para acompañarnos en cada paso del camino y descubrir juntos nuevas formas de reducir las emisiones de carbono y los desperdicios.
Fotografía: Ariel Fisher
Redacción: Sallie Stacker