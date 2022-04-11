Cómo los datos alimentan el diseño del calzado Nike

Si quieres marcar la diferencia mediante el diseño de productos, los materiales son un buen punto de partida.



Aproximadamente el 70 por ciento de la huella de carbono de Nike proviene de los materiales. Por consiguiente, incluso las pequeñas modificaciones pueden reducir considerablemente nuestras emisiones.



"Sabíamos que teníamos la responsabilidad de cambiar los materiales", afirma Isabel Torres, desarrolladora de materiales de calzado, refiriéndose a la línea de productos Air Max de Nike. "Es tan lógico como cerrar el agua cuando te estás lavando los dientes".



Sin embargo, incluso los cambios basados en el sentido común pueden ser difíciles sin la información correcta. Para eso sirven los datos.



"Uno de los papeles que desempeñan los datos es ayudar a los diseñadores a hacer realidad su visión", afirma Nina Watkins, quien forma parte del equipo de analistas de datos que brindan a los diseñadores las herramientas para tomar mejores decisiones en relación con los materiales. ¿Cómo lo hacen?