Receta de sopa de lentejas

Receta para ganar: sopa de lentejas
Nutrición
Por Nike Training
Genera combustible para toda una semana de entrenamiento a partir de una sola receta.
Esta sencilla receta que puedes hacer en una sola olla es rica en carbohidratos, proteínas y grasas saludables. Estará a la altura de tu semana de entrenamiento. ¡Pruébala!
Con los carbohidratos del camote, la proteína de las lentejas y la grasa saludable del coco y las nueces, este plato te da toda la energía que necesitas para el entrenamiento o la recuperación. Con esta receta de olla solo tendrás que cocinar una vez para disfrutar de ricos almuerzos toda la semana.
Ingredientes
Para la sopa de lentejas:
60 ml de aceite de coco
2 cebollas amarillas cortadas en cuadros
6 dientes de ajo picados
4 zanahorias grandes cortadas en cuadros
6 camotes pequeñs cortadas en cubitos
800 g de lentejas rojas
2 l de caldo de verduras
2 hojas de laurel
10 g de tomillo fresco picado
270 g de col rizada troceada
Para el aderezo de especias crujientes:
100 g de coco rallado sin endulzar
150 g de nueces tostadas
1 cucharada de cilantro entero
1 cucharada de comino entero
1 cucharada de hinojo entero
Una pizca de sal
Para los huevos:
5 huevos grandes
280 g de hielo
Instrucciones
Para la sopa de lentejas:
En una olla grande a temperatura media, pon el aceite de coco y saltea la cebolla hasta que se ponga traslúcida (unos 5-7 minutos). Agrega el ajo y deja que se haga hasta que libere su olor. Agrega las zanahorias y los camotes, y saltea hasta que se pongan blanditos. Agrega las lentejas y el caldo de verduras, y llévalo casi a ebullición. Pon el tomillo y las hojas de laurel, y baja a fuego lento. Deja que la sopa hierva a fuego lento de 30 minutos a 2 horas. Agrega la col rizada unos minutos antes de retirar del fuego. Almacena en 5 recipientes individuales y guárdalo en el refrigerador un máximo de 3 días. También puedes congelarlo y guardarlo hasta dos semanas.
Para el aderezo:
Tritura todos los ingredientes en una trituradora. A continuación, distribuye la mezcla en distintos recipientes y guárdala con la sopa. Sírvelo todo junto y acompáñalo con un huevo cocido.