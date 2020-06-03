Receta de sopa de lentejas

Receta para ganar: sopa de lentejas

Nutrición
Última actualización: 3 de junio de 2020

Por Nike Training

Genera combustible para toda una semana de entrenamiento a partir de una sola receta.

Esta sencilla receta que puedes hacer en una sola olla es rica en carbohidratos, proteínas y grasas saludables. Estará a la altura de tu semana de entrenamiento. ¡Pruébala!

Con los carbohidratos del camote, la proteína de las lentejas y la grasa saludable del coco y las nueces, este plato te da toda la energía que necesitas para el entrenamiento o la recuperación. Con esta receta de olla solo tendrás que cocinar una vez para disfrutar de ricos almuerzos toda la semana.

Ingredientes

Para la sopa de lentejas:
60 ml de aceite de coco
2 cebollas amarillas cortadas en cuadros
6 dientes de ajo picados
4 zanahorias grandes cortadas en cuadros
6 camotes pequeñs cortadas en cubitos
800 g de lentejas rojas
2 l de caldo de verduras
2 hojas de laurel
10 g de tomillo fresco picado
270 g de col rizada troceada

Para el aderezo de especias crujientes:
100 g de coco rallado sin endulzar
150 g de nueces tostadas
1 cucharada de cilantro entero
1 cucharada de comino entero
1 cucharada de hinojo entero
Una pizca de sal

Para los huevos:
5 huevos grandes
280 g de hielo

Instrucciones

Para la sopa de lentejas:
En una olla grande a temperatura media, pon el aceite de coco y saltea la cebolla hasta que se ponga traslúcida (unos 5-7 minutos). Agrega el ajo y deja que se haga hasta que libere su olor. Agrega las zanahorias y los camotes, y saltea hasta que se pongan blanditos. Agrega las lentejas y el caldo de verduras, y llévalo casi a ebullición. Pon el tomillo y las hojas de laurel, y baja a fuego lento. Deja que la sopa hierva a fuego lento de 30 minutos a 2 horas. Agrega la col rizada unos minutos antes de retirar del fuego. Almacena en 5 recipientes individuales y guárdalo en el refrigerador un máximo de 3 días. También puedes congelarlo y guardarlo hasta dos semanas.

Para el aderezo:
Tritura todos los ingredientes en una trituradora. A continuación, distribuye la mezcla en distintos recipientes y guárdala con la sopa. Sírvelo todo junto y acompáñalo con un huevo cocido.

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Publicado originalmente: 22 de mayo de 2020

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