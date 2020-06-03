Receta de sopa de lentejas

Para la sopa de lentejas:

En una olla grande a temperatura media, pon el aceite de coco y saltea la cebolla hasta que se ponga traslúcida (unos 5-7 minutos). Agrega el ajo y deja que se haga hasta que libere su olor. Agrega las zanahorias y los camotes, y saltea hasta que se pongan blanditos. Agrega las lentejas y el caldo de verduras, y llévalo casi a ebullición. Pon el tomillo y las hojas de laurel, y baja a fuego lento. Deja que la sopa hierva a fuego lento de 30 minutos a 2 horas. Agrega la col rizada unos minutos antes de retirar del fuego. Almacena en 5 recipientes individuales y guárdalo en el refrigerador un máximo de 3 días. También puedes congelarlo y guardarlo hasta dos semanas.



Para el aderezo:

Tritura todos los ingredientes en una trituradora. A continuación, distribuye la mezcla en distintos recipientes y guárdala con la sopa. Sírvelo todo junto y acompáñalo con un huevo cocido.