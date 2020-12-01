La forma más sencilla de comer saludablemente

Esto significa, por ejemplo, que tu primer cambio podría ser agregar algo de verdura a cualquiera de tus comidas durante el día. Cuando te acostumbres a hacer esto, el siguiente paso podría ser pensar en todos aquellos hábitos poco saludables que tengas (por ejemplo, comer caramelos entre comidas) e intentar reducir el número de veces que lo haces (por ejemplo, pasar de tres a dos veces por semana). Cuando te acostumbres a estos cambios, agrega otro más. Y después otro, y otro. El objetivo es ir progresando poco a poco.



Ten también presente que tendrás días en los que vas a meter la pata. Pero no pasa nada. "Este juego tiene vidas infinitas. Si te equivocas un día, vuelve a intentarlo al día siguiente", comenta Scott-Dixon. En vez de obsesionarte y castigarte por un desliz en tu dieta, St. Pierre te recomienda pensar en cómo podrías actuar de forma diferente la próxima vez: "Considera los contratiempos como información, no como un fracaso".



Y no olvides recordar qué hiciste bien, dice Scott-Dixon. "La gente suele centrarse en sus errores, ¡aunque hubiera hecho bien el 80% de las cosas! Céntrate en todo lo que salió bien para crear un modelo a seguir", afirma. Así es como conseguirás más victorias.



Conviértelo en un hábito: Sigue el método indicado anteriormente y haz un pequeño cambio positivo a tu dieta (como incluir una verdura en una comida). Asocia ese comportamiento a un hábito que ya tengas, como pensar en lo que vas a almorzar. La próxima vez que pienses "¿Qué voy a almorzar hoy?", piensa también: "Voy a incluir una verdura". Después, cuando de verdad incluyas esa verdura en la comida, no olvides felicitarte; así contribuirás a que se convierta en un hábito.