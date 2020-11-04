Crea tu propio ritual para irte a dormir

Crea un ritual para ir a dormir
Entrenamiento
Por Joe Holder
Haz algunas modificaciones leves para obtener un buen descanso nocturo.
Conocemos la importancia de crear una rutina para acostarse cuando los niños son pequeños. No esperamos que se suban a la cama y se duerman instantáneamente, sino que les brindamos una herramienta para relajarse.
Aunque sabemos que tener un ritual antes de acostarse es efectivo, muchos adultos no lo incorporan como parte de su rutina. Por eso, es razonable que a muchas personas les resulte difícil dormirse.
"Tener un ritual antes de acostarse ayudará a que tu cuerpo se relaje y haga la transición al sueño".
Cheri Mah, miembro del Nike Performance Council
Sería genial pasar una hora descansando antes de acostarse, pero incluso 10 minutos por noche son suficientes para indicarle a tu cerebro que es hora de desconectarse.
Tener un ritual antes de acostarse ayudará a que tu cuerpo se relaje y logre un sueño profundo, según lo explica la experta en sueño Cheri Mah, miembro del Nike Performance Council e Investigadora del Human Performance Center y de la Facultad de Medicina de la Universidad de California, San Francisco.
Me gusta tomar una ducha caliente, que se ha demostrado que induce al sueño, e interrumpir el uso de pantallas, ya que emiten luz azul y esto estimula el cerebro. Pero la verdad es que tu ritual puede ser cualquier cosa que te relaje: escribir en un diario, hacer ejercicios breves de respiración profunda o leer un libro.
Seguir la misma rutina durante unos minutos cada noche le ayuda a tu cuerpo a entender que es hora de dormir, ya que, aunque nos cueste creerlo, somos animales de costumbre.
Entonces, elige la forma más relajante de pasar los 10 minutos previos a acostarte e intenta incorporarla como un importante ritual antes de ir a dormir.