Crea tu propio ritual para irte a dormir

Sería genial pasar una hora descansando antes de acostarse, pero incluso 10 minutos por noche son suficientes para indicarle a tu cerebro que es hora de desconectarse.



Tener un ritual antes de acostarse ayudará a que tu cuerpo se relaje y logre un sueño profundo, según lo explica la experta en sueño Cheri Mah, miembro del Nike Performance Council e Investigadora del Human Performance Center y de la Facultad de Medicina de la Universidad de California, San Francisco.



Me gusta tomar una ducha caliente, que se ha demostrado que induce al sueño, e interrumpir el uso de pantallas, ya que emiten luz azul y esto estimula el cerebro. Pero la verdad es que tu ritual puede ser cualquier cosa que te relaje: escribir en un diario, hacer ejercicios breves de respiración profunda o leer un libro.



Seguir la misma rutina durante unos minutos cada noche le ayuda a tu cuerpo a entender que es hora de dormir, ya que, aunque nos cueste creerlo, somos animales de costumbre.



Entonces, elige la forma más relajante de pasar los 10 minutos previos a acostarte e intenta incorporarla como un importante ritual antes de ir a dormir.