El secreto de la motivación sin límites
Actitud
Por Nike Training
Desarrolla pasión y persistencia ilimitadas estableciendo los motivos de tu entrenamiento.
¿Cuál es el verdadero motivo detrás de tus objetivos de salud y bienestar? En este artículo, aprenderás a definir tus motivos y la manera de usarlos para mantenerte en forma.
¿Te faltan ánimos o inspiración durante tus entrenamientos? Es momento de establecer tu motivación, la razón de tu entrenamiento. Este es el verdadero motivo (o motivos) por el que eres constante y sigues entrenando. Recordar tus motivos cada vez que te canses de hacer ejercicio o quieras renunciar puede inspirarte a seguir adelante, nos cuenta el Nike Master Trainer Branden Collinsworth.
Así que, ¿por qué entrenas? La respuesta no es tan sencilla como decir "Quiero verme bien" o "Quiero desestresarme". Esas pueden ser tus respuestas inmediatas, pero también son respuestas superficiales. Sin entender lo que hay detrás de ellas, su potencia se puede perder rápidamente, por lo que también se puede estancar tu entrenamiento.
"Recordar tus motivos cada vez que te canses de hacer ejercicio o quieras renunciar puede inspirarte a seguir adelante"
Nike Master Trainer Branden Collinsworth
Para que tu motivo realmente te inspire tiene que ser muy personal y tener un interés real y emocional, dice Collinsworth. Para encontrarlo, todo lo que tienes que hacer es seguir estos tres sencillos pasos:
- Busca un lugar tranquilo y silencioso para pensar.
No es necesario que le dediques horas ni que sea un lugar Zen especial, tan solo tiene que ser un lugar en el que puedas disponer de tiempo sin interrupciones para que puedas reflexionar sobre esta pregunta. Prepara un bolígrafo y papel o tu teléfono para anotar tus pensamientos, lo que te ayudará a trazar un mapa de tus respuestas.
- Pregúntate qué es lo que realmente quieres conseguir con el entrenamiento.
¿Quieres levantar más peso? ¿Correr más rápido? Además de lo físico, piensa en los posibles objetivos mentales. Anota tus primeras respuestas.
- Ahora, profundiza, ¿qué hay detrás de esas respuestas?
Mira tu lista de motivos para entrenar y profundiza en cada uno hasta unirlos con una emoción pura y honesta. Por ejemplo, si dijiste, "Quiero ser un mejor atleta en general", piensa en por qué quieres lograr eso. Tal vez te hace sentir más fuerte, más en forma. O tal vez ser fuerte y estar en forma te da confianza y felicidad y estos sentimientos hacen que tu vida sea más divertida y agradable. Este es tu motivo. Piensa en ello cada vez que necesites energía para entrenar.