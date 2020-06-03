El secreto de la motivación sin límites

¿Cuál es el verdadero motivo detrás de tus objetivos de salud y bienestar? En este artículo, aprenderás a definir tus motivos y la manera de usarlos para mantenerte en forma.



¿Te faltan ánimos o inspiración durante tus entrenamientos? Es momento de establecer tu motivación, la razón de tu entrenamiento. Este es el verdadero motivo (o motivos) por el que eres constante y sigues entrenando. Recordar tus motivos cada vez que te canses de hacer ejercicio o quieras renunciar puede inspirarte a seguir adelante, nos cuenta el Nike Master Trainer Branden Collinsworth.



Así que, ¿por qué entrenas? La respuesta no es tan sencilla como decir "Quiero verme bien" o "Quiero desestresarme". Esas pueden ser tus respuestas inmediatas, pero también son respuestas superficiales. Sin entender lo que hay detrás de ellas, su potencia se puede perder rápidamente, por lo que también se puede estancar tu entrenamiento.