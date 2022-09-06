¿Qué es el campo traviesa?

Si alguna vez, ante un campo extenso y frondoso en un espléndido día de otoño, pensaste: "¿A qué velocidad podría atravesar este campo de un lado al otro?", puede ser que, en tu corazón, seas un corredor de campo traviesa.

Tal como el trail running, el running de campo traviesa utiliza la menor cantidad posible de carreteras pavimentadas. Sin embargo, el trail running tiende a incluir terrenos más ríspidos, como caminos silvestres y pendientes rocosas, y el campo traviesa se realiza en extensiones naturales, explica Caroline Grainger, entrenadora personal con certificación ISSA.

Esto incluye campos, parques, carreteras de tierra y praderas. Los campos de golf son especialmente ideales, explica, ya que incluyen colinas leves y el pasto casi siempre está bien cuidado. Eso ayuda a los atletas a lograr su objetivo principal: velocidad en lugar de resistencia.