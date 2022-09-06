¿Qué es el campo traviesa?

Todo lo que debes saber sobre el campo traviesa
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Si alguna vez, ante un campo extenso y frondoso en un espléndido día de otoño, pensaste: "¿A qué velocidad podría atravesar este campo de un lado al otro?", puede ser que, en tu corazón, seas un corredor de campo traviesa.
Tal como el trail running, el running de campo traviesa utiliza la menor cantidad posible de carreteras pavimentadas. Sin embargo, el trail running tiende a incluir terrenos más ríspidos, como caminos silvestres y pendientes rocosas, y el campo traviesa se realiza en extensiones naturales, explica Caroline Grainger, entrenadora personal con certificación ISSA.
Esto incluye campos, parques, carreteras de tierra y praderas. Los campos de golf son especialmente ideales, explica, ya que incluyen colinas leves y el pasto casi siempre está bien cuidado. Eso ayuda a los atletas a lograr su objetivo principal: velocidad en lugar de resistencia.
La historia del campo traviesa
Las carreras de campo traviesa iniciaron a mediados de 1800 a partir de un par de juegos ingleses llamados "hare and hounds" (liebres y sabuesos) y "paper chase" (persecución de papel), que generalmente jugaban los estudiantes ingleses. En estos juegos, un participante cumplía el rol de la liebre y el resto intentaba atraparlo o, en la otra versión, el líder dejaba caer papeles mientras corría y los otros corredores tenían que juntarlos.
En 1837, se organizaron carreras formales entre las escuelas y, 30 años después, se llevó a cabo el primer campeonato nacional en Londres. Aunque la trayectoria solo fue de unos 5.5 kilómetros, pasaba a través de una ciénaga e incluía colinas. Además, empezó en la tarde-noche para que los corredores tuvieran que orientarse en la oscuridad.
Desde entonces, las trayectorias se han vuelto más confiables, y bien iluminadas, y también se ha extendido a nivel mundial. En EE. UU, el campo traviesa comenzó en 1869, y solo dos décadas después, se fundó la Asociación Nacional de Campo Traviesa de Estados Unidos para llevar el deporte a más participantes. En 1912, se convirtió en un evento olímpico, tanto en la modalidad para equipos como en la individual, pero solo duró hasta 1924.
Competir en campo traviesa
A los corredores de campo traviesa se los conoce como "harriers", y la mayoría de los participantes son estudiantes de bachillerato y universitarios. Según Tom Holland, especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento, entrenador y fisiólogo del ejercicio, muchos de ellos inician su experiencia en las carreras de campo traviesa en secundaria. En la mayoría de las escuelas, las actividades de campo traviesa se llevan a cabo en otoño, de agosto a noviembre.
Algunos siguen corriendo a campo traviesa luego de dejar la universidad. El órgano rector a nivel nacional, la Federación Estadounidense de Atletismo (USATF), lleva a cabo varios campeonatos cada año con una variedad de categorías por edad, incluida la de atletas máster.
La mayor parte de los eventos, especialmente si estás en la escuela, son de 5 km o 10 km, pero la distancia puede variar según la competencia. Por ejemplo, un campeonato de la USATF ofrece carreras separadas: 6 km femeninos máster, 8 km masculinos máster y las carreras para la mayoría del resto de los participantes son de 10 km. La organización también lleva a cabo carreras específicas para atletas máster.
Aunque estas carreras ofrecen al ganador premios de alrededor de 5000 dólares americanos, la cantidad de carreras cada año son limitadas, indica Holland, lo que hace que ser un atleta profesional de campo traviesa sea todo un desafío, especialmente si solo corres carreras designadas como de campo traviesa y no participas en las de senderos (trail running).
El entrenamiento para la modalidad de campo traviesa
La investigación ha sugerido que correr, cualquiera sea la forma, se asocia con una reducción significativa de los riesgos de la salud, así como una mejora de la salud cardiovascular. Como en el campo traviesa el foco está en distancias más cortas que las que se recorren en un entrenamiento de maratón, los beneficios adicionales pueden ser evitar el tipo de lesiones por sobreexigencia que sufren algunas personas que acumulan semanalmente mucho kilometraje, dice Grainger.
(Relacionado: Cómo aumentar el kilometraje de running sin lesionarte, según los expertos)
También, al igual que lo que sucede en cualquier tipo de running, el entrenamiento adecuado puede hacer mucho para evitar las lesiones, afirma Grainger. "Como la mayoría de las carreras son de una distancia menor a los 10 km, no debes entrenar en distancias excesivamente largas, 8 a 13 kilómetros deben ser suficientes para una carrera", dice. "Además, enfócate en entrenamientos largos y lentos intercalados con un entrenamiento a intervalos a un ritmo de carrera una o dos veces a la semana. Para ello corre 800 metros a un ritmo de carrera, seguido de 800 metros a un ritmo cómodo".
También puede ser útil entrenar en elevaciones, pero ten en cuenta que muchas de las colinas de los recorridos de campo traviesa a las que te enfrentarás son pendientes suaves, así que no te preocupes mucho por la fuerza y la explosividad, recomienda Grainger.
El mejor calzado para el running a campo traviesa
Como el campo traviesa está diseñado para la velocidad en lugar de la resistencia, es importante elegir el calzado que te brinde más tracción, porque puede darte más potencia para empujar con el pie posterior en cada zancada, agrega Grainger. Además, este tipo de calzado tiende a ser ligero e incluir una amortiguación mínima, lo que ayuda a aumentar la velocidad.
Para las carreras de entrenamiento y las largas, muchos corredores a campo traviesa prefieren usar calzado de entrenamiento (como el Pegasus), pero eligen un calzado con clavos para las competencias. Depende de la preferencia personal, agrega Grainger.
Si no usaste ninguno de estos dos tipos de calzado, Grainger recomienda empezar con carreras cortas para adaptarte, ya que la zancada de running puede ser un poco diferente, así como para amoldarlo bien antes de una carrera. De esta manera, podrás mantener la comodidad ya desde la línea de salida.
Texto: Elizabeth Millard