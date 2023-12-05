Ayuda a las niñas a escuchar a su cuerpo

Para las niñas, la alegría del deporte debe provenir de su experiencia, no de su apariencia. Es común que las niñas se preocupen por su aspecto físico. Esto se puede expresar de varias formas: comparándose con los demás, hablando de forma negativa, positiva o excesiva sobre su apariencia, o evitando ciertas actividades por miedo a que las juzguen. Al animar a las niñas a apreciar, respetar y escuchar a su cuerpo (sus capacidades, limitaciones y rasgos únicos), todos podemos fomentar la confianza corporal y mejorar su experiencia deportiva.

Hay varias razones por las que es posible que las niñas no escuchen a su cuerpo. Por ejemplo, pueden ignorar la sensación de hambre y saltarse una comida porque les preocupa su peso, o pueden aguantar una lesión porque no quieren perderse un partido. Los compañeros de equipo, los entrenadores y los padres también pueden, sin saberlo, propiciar que las niñas ignoren lo que su cuerpo necesita. Después de todo, ¿a cuántas niñas se les ha dicho que están exagerando? Tenemos que normalizar y dar prioridad a que las niñas escuchen a su cuerpo y participen en el deporte de la forma más adecuada para ellas.