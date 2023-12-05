Ayuda a las niñas a escuchar a su cuerpo

Ayuda a las niñas a escuchar su cuerpo
Conversación sincera
Al escuchar y aprender de su cuerpo, es más probable que las niñas acepten y aprecien lo que pueden hacer y experimentar, manteniéndose en sintonía con lo que su cuerpo necesita al practicar deporte. Ayudemos a que sigan en el juego.
Para las niñas, la alegría del deporte debe provenir de su experiencia, no de su apariencia. Es común que las niñas se preocupen por su aspecto físico. Esto se puede expresar de varias formas: comparándose con los demás, hablando de forma negativa, positiva o excesiva sobre su apariencia, o evitando ciertas actividades por miedo a que las juzguen. Al animar a las niñas a apreciar, respetar y escuchar a su cuerpo (sus capacidades, limitaciones y rasgos únicos), todos podemos fomentar la confianza corporal y mejorar su experiencia deportiva.
Hay varias razones por las que es posible que las niñas no escuchen a su cuerpo. Por ejemplo, pueden ignorar la sensación de hambre y saltarse una comida porque les preocupa su peso, o pueden aguantar una lesión porque no quieren perderse un partido. Los compañeros de equipo, los entrenadores y los padres también pueden, sin saberlo, propiciar que las niñas ignoren lo que su cuerpo necesita. Después de todo, ¿a cuántas niñas se les ha dicho que están exagerando? Tenemos que normalizar y dar prioridad a que las niñas escuchen a su cuerpo y participen en el deporte de la forma más adecuada para ellas.
Para contribuir a ello, te presentamos la Comprobación sensorial en tres pasos. Es una herramienta útil para que entrenadores, padres y madres trabajen con las niñas y se puede emplear en cualquier lugar y en cualquier momento. Es un sistema sencillo para ayudar a las atletas a verificar lo que su cuerpo necesita. Acompáñala por los siguientes pasos y observa cómo se conecta con su cuerpo y confía en él.
Al aceptar estas comprobaciones, demostramos a las niñas que damos prioridad a cómo se sienten y confiamos en que ellas lo saben mejor que nadie. Creemos una generación de atletas que se conecten con su cuerpo, lo cuiden y lo respeten.
Body Confident Sport es un programa desarrollado por Nike y Dove para ayudar a que las niñas adquieran confianza en su apariencia física y hacer del deporte un lugar donde ellas sientan que pertenecen. El contenido se diseñó en colaboración con el Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport y el Centre for Appearance Research.
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