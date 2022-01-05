Cuando entrenas con intensidad, una botella de agua es tu mejor amiga. Esos sorbos no solo aportan la hidratación que tu cuerpo necesita, sino que también te refrescan para que puedas seguir adelante. Aunque solo la rellenes con agua, tu botella de agua reutilizable de acero inoxidable o de plástico sin BPA no es inmune a los gérmenes.

En un estudio que se publicó en el Journal of Exercise Physiology Online, se descubrió que el 83% de las botellas de agua usadas por las personas que van al gimnasio contenían bacterias como el estafilococo y la E. coli, mientras que las botellas no usadas del grupo de control no estaban contaminadas.

Tal vez eso suene asqueroso, pero no significa que debas empezar a usar botellas de agua desechables, simplemente tendrás que mantener la higiene de tu botella de agua limpiándola a diario. Pero si has descuidado tu botella de agua durante un tiempo, es posible que debas empezar con una rutina de desinfección más exhaustiva. Te contamos lo que necesitas saber