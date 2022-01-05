Cómo limpiar una botella de agua
Cuidado de los productos
Tu botella de agua reutilizable sin lavar es un caldo de cultivo para bacterias, virus y moho. Aquí te enseñamos cómo limpiar tu botella de agua.
Suministros
- Jabón para platos
- Paño o toalla de papel para secar
- Hisopo de algodón
- Vinagre blanco destilado
- Blanqueador
- Bicarbonato de sodio
- Pastillas para botellas de agua
Herramientas
- Cepillo para botellas o esponja limpia
- Limpiapipas o cepillo para sorbetes
Cuando entrenas con intensidad, una botella de agua es tu mejor amiga. Esos sorbos no solo aportan la hidratación que tu cuerpo necesita, sino que también te refrescan para que puedas seguir adelante. Aunque solo la rellenes con agua, tu botella de agua reutilizable de acero inoxidable o de plástico sin BPA no es inmune a los gérmenes.
En un estudio que se publicó en el Journal of Exercise Physiology Online, se descubrió que el 83% de las botellas de agua usadas por las personas que van al gimnasio contenían bacterias como el estafilococo y la E. coli, mientras que las botellas no usadas del grupo de control no estaban contaminadas.
Tal vez eso suene asqueroso, pero no significa que debas empezar a usar botellas de agua desechables, simplemente tendrás que mantener la higiene de tu botella de agua limpiándola a diario. Pero si has descuidado tu botella de agua durante un tiempo, es posible que debas empezar con una rutina de desinfección más exhaustiva. Te contamos lo que necesitas saber
Cómo lavar tu botella de agua en el lavaplatos
Muchas botellas de agua de plástico y metal pueden lavarse en el lavaplatos. Revisa las instrucciones de uso y cuidado, y si tu botella de agua es apta para el lavaplatos, usa las siguientes instrucciones:
- Coloca la botella y la tapa en la rejilla superior y usa la configuración de agua caliente.
- También asegúrate de que tu botella de agua pase por el ciclo de secado, ya que cualquier resto de humedad permitirá la proliferación de bacterias.
Cómo lavar a mano tu botella de agua
Si tienes una botella de agua que necesita lavarse a mano, como en el caso de un recipiente aislado de acero inoxidable, esto es lo que debes hacer:
- Agrega una pequeña cantidad de jabón para platos a tu botella y llénala de agua tibia.
- Usa un cepillo para botellas o una esponja limpia para fregar las paredes interiores y el borde alrededor del exterior de la botella.
- Enjuaga hasta que el agua salga limpia.
- Seca la botella con un paño limpio o una toalla de papel.
Cómo limpiar la tapa y el sorbete de tu botella de agua
Tienes dos opciones para lavar la tapa y el sorbete de tu botella de agua:
- Si es apta para el lavaplatos, desmonta todas las piezas de la tapa de tu botella de agua y pásalas por el lavaplatos.
- En caso contrario, lava a mano cada componente con jabón para platos y agua tibia. Si tu botella de agua tiene una válvula de plástico, usa un hisopo de algodón humedecido en agua tibia y jabón para limpiar el interior de la válvula, y déjalo secar antes de volver a unir las piezas. Si vas a lavar la tapa de una taza de viaje, retira la junta de goma antes de limpiarla.
Una botella de agua o un vaso con un sorbete reutilizable también requiere un poco más de atención.
- Primero, enjuaga el sorbete con agua tibia.
- Aplica una pequeña cantidad de jabón a un limpiapipas o a un cepillo para sorbetes, e introdúcelo en el interior del sorbete.
- Si el sorbete desprende un olor desagradable y el jabón no funciona, agrega un poco de bicarbonato de sodio.
Cómo puedes desinfectar bien tu botella de agua
Si tu botella de agua ya está enmohecida o se te olvidaron algunas limpiezas diarias, tal vez necesites desinfectarla más a fondo antes de usarla otra vez. Hay varias maneras de hacerlo:
1.Vinagre blanco destilado
- Llena tu botella de agua hasta la mitad con vinagre y el resto con agua fría.
- Ponle la tapa y agítala suavemente.
- Deja reposar la botella durante toda la noche.
- Al día siguiente, lávala con agua y jabón para eliminar los restos de sabor a vinagre.
2.Blanqueador con bicarbonato de sodio
Este método funciona mejor para el moho:
- Agrega una cucharadita de blanqueador y otra de bicarbonato de sodio a tu botella de agua y llénala con agua fría.
- Mezcla otra cucharadita de blanqueador con una cucharadita de bicarbonato de sodio y usa la mezcla para fregar la tapa de tu botella de agua con un cepillo para botellas de agua o una esponja limpia.
- Coloca la tapa en la botella, agítala suavemente y déjala reposar toda la noche.
- Enjuágala y sécala bien por la mañana.
3.Pastillas para botellas de agua
Para eliminar la suciedad y los olores de forma rápida y sencilla, compra unas pastillas para botellas de agua.
- Normalmente, disolverás una de estas pastillas en tu botella llena de agua durante 15 o 30 minutos antes de enjuagarla, pero sigue las instrucciones del producto que elijas.
- Si tu botella de agua está especialmente sucia, puedes dejar la pastilla durante la noche para una limpieza más profunda.
Preguntas más frecuentes
¿Es seguro lavar y reutilizar las botellas de plástico?
Aunque en algunas investigaciones se ha demostrado que ciertas sustancias químicas pueden filtrarse al agua con el tiempo si se reutilizan las botellas de plástico desechables, no hay indicios de que sean peligrosas para la salud.
Sin embargo, las grietas en la botella causadas por el desgaste son los espacios perfectos para que se escondan las bacterias. Las botellas de agua desechables tampoco durarán para siempre y acabarán en un vertedero, por lo que es mejor invertir en una botella de agua reutilizable que pueda reciclarse más adelante. Si decides reutilizar una botella de plástico desechable, asegúrate de lavarla con agua tibia y jabón antes de cada recarga.
¿Con qué frecuencia debes limpiar una botella de metal?
Una botella de agua de acero inoxidable debe lavarse a diario, ya que puede convertirse rápidamente en un caldo de cultivo de bacterias, virus y moho. Lavarla a mano con agua y jabón o pasarla por el lavaplatos debería ser suficiente para dejarla limpia, pero si tu botella de agua huele mal, es posible que debas desinfectarla con vinagre blanco o blanqueador.
¿El moho en una botella de agua puede enfermarte?
Sí. Algunos tipos de moho son tóxicos para los seres humanos y pueden causar problemas respiratorios, además de que no podrás identificar el tipo de moho que crece en tu botella. Una botella de agua que huele mal es una señal de que hay esporas de moho, aunque no las pueda ver. Para evitar que te enfermes, lava tu botella de agua con agua tibia y jabón lavaplatos cada vez que la uses.