Curso de running

Estás de vacaciones en la playa. O quizás tienes la suerte de vivir cerca (no tengo envidia, ¡tú tienes envidia!). Lo cierto es que hay un camino de arena que te está llamando. Así que te pones el calzado, te diriges al agua y descubres que, SANTO CIELO, correr en la arena es muy difícil.

"La gente tiene la idea de que correr en la playa es algo genial, hasta que lo hacen", dice Chris Bennett, Global Head Coach de Nike Running. "Y sí, puede ser estupendo, pero hay un par de cosas que deben considerarse antes". Maximiza el tiempo en la playa y disfruta la carrera con estos consejos.