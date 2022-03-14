Los mejores guantes de entrenamiento de Nike para tus entrenamientos más difíciles
Guía de compra
Protege tus manos y mejora tu agarre con los mejores guantes para levantamiento de pesas y entrenamiento de Nike.
Desde los guerreros de fin de semana hasta los levantadores de pesas más aguerridos, cualquiera que tenga un objetivo de condición física sabe lo frustrante que puede ser que algo pequeño, como ampollas, callos o manos sudorosas y resbaladizas, se interponga en el camino de un entrenamiento sólido. Si estás planeando levantar pesas en el gimnasio, los guantes de entrenamiento pueden ayudarte a remediar esos contratiempos, y ofrecer un agarre y seguridad adicional. Con acolchado para proteger tus manos y soporte para las muñecas para reducir el riesgo de lesiones, los guantes de levantamiento de pesas Nike ofrecen el apoyo que necesitas para conseguir grandes objetivos mientras mejoras tu fuerza y resistencia. Te contamos todo lo que necesitas saber para encontrar los guantes adecuados para los entrenamientos de levantamiento de pesas.
Los mejores guantes de entrenamiento de Nike
Los guantes Nike Gym Premium ofrecen un agarre, una protección y una sujeción importantes en el levantamiento de pesas, tanto para los principiantes como para los atletas de CrossFit más experimentados. Estos guantes de gimnasio cuentan con un acolchado de espuma de alta densidad para proteger las palmas de las manos y proporcionar un agarre antideslizante. Las perforaciones en las palmas y el material de malla ligero y transpirable en el dorso de las manos permiten la circulación del aire para que puedas evitar el exceso de sudor en tus palmas. Además, para un mayor soporte de la muñeca, el cierre por contacto seguro envuelve la muñeca para darte un buen ajuste listo y que te sientas preparado para darlo todo. Estos guantes están diseñados con presillas de agarre para que te los puedas quitar fácilmente cuando termines tu entrenamiento.
Los beneficios de los guantes para levantamiento de pesas
Mejor agarre: las palmas sudorosas pueden dificultar el agarre de las pesas. Muchos levantadores de pesas utilizan tiza por esta razón, pero puede irritar la piel y los pulmones, además, puede ser un complicado limpiarla después de un entrenamiento. Un par de guantes de entrenamiento pueden ayudar a darte un agarre adicional para las pesas más pesadas o al hacer pull-ups para que no te resbales, por ejemplo. También puedes combinarlas con muñequeras para mejorar el agarre durante los movimientos de tracción, como el levantamiento de peso muerto.
Protección contra lesiones: el levantamiento de pesas puede forzar los tendones de los dedos, que pueden tensarse con el tiempo y provocar desgarres microscópicos, causando inflamación o tendinitis. El uso de guantes de entrenamiento ayuda a proteger y dar soporte a los dedos, las manos y las muñecas. Y aunque los guantes de levantamiento de pesas no deberían usarse para solucionar una lesión o ser el único esfuerzo para evitar el riesgo de una, pueden ser una herramienta complementaria para ayudarte a alcanzar tu récord personal de levantamiento de pesas, sin molestias adicionales.
Prevención de callos y ampollas: levantar pesas sin guantes provoca fricción entre tus manos y las pesas, lo que puede provocar callos o ampollas con el tiempo. Los callos pueden llegar a ser dolorosos si empiezan a agrietarse o desgarrarse, haciendo que sea incómodo y doloroso levantar pesas.
Soporte de la muñeca: muchos guantes de levantamiento de pesas ayudan a sostener y estabilizar tu muñeca mientras levantas pesas durante una sesión de entrenamiento. Esto puede aliviar la presión sobre los nervios de la muñeca, lo que podría provocar entumecimiento y hormigueo en las manos y los dedos. Algunos guantes de levantamiento de pesas ofrecen soporte para la muñeca, pero asegúrate de buscar otros ejercicios de prehabilitación específicos para determinar tus necesidades específicas para el levantamiento de pesas.
Preguntas más frecuentes
¿Deberías usar guantes de entrenamiento siendo principiante?
Si estás empezando a levantar pesas, es una buena idea practicar con y sin guantes de gimnasio. Practicar sin guantes puede ayudar a mejorar tu fuerza de agarre, pero una vez que empieces a levantar pesos más pesados y te acostumbres, los guantes proporcionan una protección y un soporte beneficiosos.
¿Deberías usar guantes de levantamiento de pesas para los pull-ups o el levantamiento de peso muerto?
Si usas guantes de levantamiento de pesas para ejercicios como los chin-ups o los pull-ups, asegúrate de que los guantes no sean demasiado gruesos. Es más difícil el agarre con una capa extra gruesa de tela, lo que puede reducir el número de repeticiones que puedes hacer. Por otro lado, si te sudan las manos o tiendes a tener callos, la protección de la palma que ofrecen los guantes de gimnasio puede ser necesaria para que no baje tu rendimiento.