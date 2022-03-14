Los mejores guantes de entrenamiento de Nike para tus entrenamientos más difíciles

Los guantes Nike Gym Premium ofrecen un agarre, una protección y una sujeción importantes en el levantamiento de pesas, tanto para los principiantes como para los atletas de CrossFit más experimentados. Estos guantes de gimnasio cuentan con un acolchado de espuma de alta densidad para proteger las palmas de las manos y proporcionar un agarre antideslizante. Las perforaciones en las palmas y el material de malla ligero y transpirable en el dorso de las manos permiten la circulación del aire para que puedas evitar el exceso de sudor en tus palmas. Además, para un mayor soporte de la muñeca, el cierre por contacto seguro envuelve la muñeca para darte un buen ajuste listo y que te sientas preparado para darlo todo. Estos guantes están diseñados con presillas de agarre para que te los puedas quitar fácilmente cuando termines tu entrenamiento.