Cómo elegir los mejores calcetines para correr

Los calcetines absorbentes de humedad son fundamentales para los runners. El sudor es una señal de que estás trabajando duro, pero también es posible que haga que los calcetines rocen tu calzado, causando ampollas. Elegir la tela incorrecta de calcetines, como por ejemplo el algodón, puede intensificar el sudor, lo que hace que tus pies se sientan calientes e hinchados.

Cuando tus pies sudan, necesitas un material de secado rápido que absorba y disperse el sudor para que tus pies se mantengan secos y el aire fluya. De lo contrario, tus pies se sentirán húmedos y olorosos. Esto puede aumentar el riesgo de desarrollar el pie de atleta y otras infecciones micóticas.

Los calcetines con tecnología Nike Dri-FIT absorben el sudor de la piel para que se evapore. La tela transpirable y resistente a los olores y las propiedades de ventilación promueven el flujo de aire para que tus pies estén secos y frescos.