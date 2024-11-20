Cómo elegir los mejores calcetines para correr

Qué buscar en los mejores calcetines de correr
Guía de compra
Encuentra los calcetines de correr perfectos con esta guía.
No hay nada que moleste más a los runners que un mal par de calcetines. Si los calcetines se deslizan dentro de los tenis, no protegen de las ampollas o acumulan sudor, puede que te impidan seguir a tu ritmo.
Los mejores calcetines de correr mantienen tus pies secos, acolchados y cómodos a lo largo de tu carrera. Aquí te compartimos algunas características a tener en cuenta.
Absorción de humedad
Los calcetines absorbentes de humedad son fundamentales para los runners. El sudor es una señal de que estás trabajando duro, pero también es posible que haga que los calcetines rocen tu calzado, causando ampollas. Elegir la tela incorrecta de calcetines, como por ejemplo el algodón, puede intensificar el sudor, lo que hace que tus pies se sientan calientes e hinchados.
Cuando tus pies sudan, necesitas un material de secado rápido que absorba y disperse el sudor para que tus pies se mantengan secos y el aire fluya. De lo contrario, tus pies se sentirán húmedos y olorosos. Esto puede aumentar el riesgo de desarrollar el pie de atleta y otras infecciones micóticas.
Los calcetines con tecnología Nike Dri-FIT absorben el sudor de la piel para que se evapore. La tela transpirable y resistente a los olores y las propiedades de ventilación promueven el flujo de aire para que tus pies estén secos y frescos.
Amortiguación y compresión
Cada pisada del talón produce una fuerza igual al triple o cuádruplede tu peso corporal. Para los runners diarios o de larga distancia, esto puede ser demasiado y puede generar lesiones de correr como la fascitis plantar o fracturas a causa de estrés. Utilizar el calzado adecuadoayuda a absorber el impacto, pero no termina con el calzado de correr.
Los calcetines que tienen la amortiguación para reducir el impacto ayudan a prevenir lesiones y mantienen la comodidad de tus pies. También proporcionan protección en aquellas zonan que experimentan la mayor fricción, como por ejemplo, la parte posterior del talón y los laterales de los dedos del pie. Esto reduce el afinamiento de los calcetines, lo que contribuye a la aparición de ampollas.
La amortiguación puede ser ligera o densa, puesto que se adapta a las distintas actividades y climas.
- Amortiguación ligera: para obtener la sensación de estar corriendo descalzo, opta por telas ligeras con amortiguación ligera. Mientras más ligera sea la tela habrá mayor flexibilidad de movimiento en cada paso de la carrera.
Los calcetines ligeros Nike Spark cuentan con un diseño fino con tecnología absorbente de sudor y tela de malla para ofrecer una experiencia de transpirabilidad y frescura. Pero también cuentan con un hilo adicional en la plantilla y en el tobillo para brindarte una sujeción suave en cada paso.
- Amortiguación media:los calcetines de correr con amortiguación media brindan a tus pies la sujeción que necesitan para absorber el impacto, al tiempo que ofrecen un movimiento flexible. Los calcetines con amortiguación media son una opción popular entre los runners de senderos ya que permiten que los pies reaccionen a terrenos desnivelados y amortiguan el impacto.
Los calcetines Nike Everyday Plus Cushion ofrecen amortiguación bajo el talón y el antepié para suavizar el impacto de tu entrenamiento. También cuentan con una banda ceñida alrededor del mediopié para una plantilla ortopédica, y el talón y los dedos están reforzar para limitar el desgaste y proporcionar comodidad a largo plazo.
- Amortiguación al máximo: los calcetines de correr con una amortiguación de alta densidad son adecuados para correr en temperaturas frías o en terrenos duros. Son los más gruesos y abrigados, proporcionan la amortiguación máxima para protegerte del clima y los impactos y son perfectos para las carreras largas. Cuando se utilizan con calzado de correr amortiguado, tus pies cuentan con la mejor protección contra las lesiones.
Los calcetines Nike Everyday Max Cushioned tienen una suela de felpa gruesa que te ofrece comodidad adicional para los ejercicios de pies y los levantamientos, a la vez que los hilos de alta fricción de la plantilla reducen el deslizamiento. La tecnología Dri-FIT mantiene tus pies secos y cómodos, ya que absorbe el sudor de los pies a medida que la temperatura comienza a elevarse.
- Calcetines de compresión:los calcetines de compresión utilizan compresión graduada para fomentar el flujo sanguíneo y mejorar la circulación. Para las carreras de larga distancia, usar calcetines de correr de compresión sobre la pantorrilla reduce la oscilación de los músculos de la pantorrilla. La oscilación es lo que ocurre adentro del músculo cuando tus pies entran en contacto con el piso a través del impacto. Puede causar un microtrauma para el músculo.
Plantilla ortopédica
Los buenos calcetines de correr también tendrán incorporada una plantilla ortopédica. Una banda con soporte alrededor del arco brinda soporte adicional y absorción del impacto en los arcos del pie. Esto ayuda a prevenir el dolor provocado por la fascitis plantar y mejora el patrón de pisada de correr.
Los calcetines de correr con amortiguación densa por lo general ofrecen más soporte. Cuentan con un relleno más grueso y un bolsillo más profundo en el talón para absorber el impacto. Las calcetas Nike Trail Running están diseñadas para ofrecer soporte a los pies cuando los kilómetros fuera de la carretera se vuelven húmedos y rocosos. La característica de regulación de la temperatura de la tela de mezcla de lana es otra ventaja.
Prevención de ampollas
Una de las quejas más comunes de los runners son las ampollas. Las ampollas aparecen como consecuencia de la fricción y se intensifican con la temperatura y la humedad. El calcetín de correr adecuado te permite disfrutar de una carrera sin ampollas, lo cual es fundamental para las carreras largas y cuando usas un calzado de correr nuevo.
Para limitar la cantidad de fricción, elige los calcetines de correr que tengan amortiguación en las zonas más prospensas a la fricción, como los talones y los dedos. Los calcetines de correr anti ampollas cuentan con una presilla reforzada en el talón y los dedos con amortiguación adicional.
La tecnología Nike Dri-FIT mantiene tus pies secos y frescos para evitar que la temperatura y humedad queden atrapadas. Los pies que pueden respirar y regular la temperatura reducen el riesgo de ampollas. Elige calcetines con un ajuste cómodo y flexible que permanezcan en el lugar para evitar la fricción causada por los calcetines que se desplazan y resbalan.
Altura del calcetín
Los calcetines de correr vienen en diferentes largos. El que elijas depende en gran parte de tu estilo y preferencia. Las opciones varían desde calcetines invisibles hasta calcetines de media pantorrilla y calcetines cortos.
Los calcetines invisibles de correr que no se ven, no se muestran fuera de los tenis de correr. La menor cantidad de tela mantiene la frescura en los días más calurosos. Simplemente asegúrate de que tus calcetines invisibles contengan suficiente agarre para permanecer en el lugar.
Los calcetines al tobillo por lo general cuentan con protección adicional para los talones contra la fricción y las ampollas. Son más abrigados, por lo que son más adecuados para climas más fríos. Si utilizas calzado de senderismo, los calcetines más largos pueden proteger tu tobillo de los roces.
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los calcetines ideales para el clima frío?
Elige calcetines cortos o medios para el otoño o el invierno. El largo adicional de los calcetines ofrece más tela para mantener los pies y tobillos abrigados. Escoge unos calcetines más gruesos de algodón o de lana con una amortiguación media o máxima.
¿Cuáles son los calcetines de correr ideales para pies sudorosos?
Busca calcetines que tengan materiales como poliéster, nylon y spandex. Estos materiales son ligeros y pueden mantener la frescura de los pies. En lugar de retener el sudor como el algodón o aislar los pies como la lana merino, las fibras sintéticas con la tecnología absorbente de humedad Dri-FIT ayudan a mantener los pies secos.
¿Deberías correr con calcetines de compresión?
Los calcetines de compresión pueden ser excelentes calcetines de correr, puesto que pueden ayudar a evitar calambres en la pierna e hinchazón mejorando la circulación. Puedes conseguir calcetines de compresión invisibles que estén específicamente diseñados para los pies. O también puedes buscar calcetines de compresión hasta la rodilla para usarlos debajo de los pants de entrenamiento que trabajan sobre la pantorrilla para reducir la oscilación.
Texto: Emilina Lomas