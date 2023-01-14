Los mejores shorts de entrenamiento Nike para hombre que puedes comprar ahora

Los mejores shorts de entrenamiento para hombre de Nike que puedes comprar ahora
Guía de compra
Estos shorts de entrenamiento para hombre están diseñados para diferentes entrenamientos y actividades.
Contar con unos shorts de gimnasio que tengan la tela, características y ajuste adecuados te puede ayudar a mejorar en tu próximo entrenamiento. Los mejores shorts de entrenamiento no solo lucirán bien en el gimnasio, también reducen el roce, absorben el sudor y ayudan a la circulación del aire para mantener la frescura y transpirabilidad.
Descubre esta recopilación de los mejores shorts de entrenamiento para hombres de Nike para un rango amplio de actividades y entrenamientos. Esta guía de compra incluye desde shorts para el gimnasio más largos con forro hasta shorts cortos minimalistas, así que seguro encontrarás unos shorts de entrenamiento para hombre perfectos para ti.
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Los mejores shorts de entrenamiento para hombre de Nike
1. Shorts de entrenamiento para hombre Nike Pro
La línea de ropa Nike Pro, incluidos los shorts, cuenta con equipo de entrenamiento de nivel profesional confeccionado para los entrenamientos más intensos. Cuando busques unos shorts de entrenamiento, asegúrate de que tengan una pretina de gran calidad que se mantenga en su lugar durante los movimientos intensos.
Los shorts Nike Pro cuentan con elementos de diseño de alto rendimiento como pretinas duraderas y regulables para ofrecer un ajuste personalizado, materiales ligeros y elásticos y aberturas en el dobladillo que hacen que estos shorts sean flexibles y brinden amplitud completa de movimiento.
La mayoría de los shorts Nike Pro también cuentan con tecnología Nike Dri-FIT que absorbe el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y comodidad mientras corres, caminas, saltas y te mueves en cada entrenamiento. Te recomendamos combinar unos shorts de entrenamiento Nike Pro con unos shorts de compresión Nike Pro Dri-FIT debajo para ayudar a reducir el roce y añadir sujeción.
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2. Shorts de running para hombre
Los shorts de running para hombre Nike vienen en una gama amplia de estilos, desde mallas de largo medio hasta shorts con hendiduras o modelos de largo medio con forro de ropa interior. Si quieres un diseño con la menor cantidad de tela posible, elige unos shorts de running ligeros con una entrepierna de 5 cm. Estos shorts pueden ser una opción excelente para las carreras o los entrenamientos de alta intensidad que requieren transpirabilidad y velocidad.
Si lo que buscas es un poco más de cobertura, los shorts de running para hombre Nike también vienen con una entrepierna de 10, 13 y 18 cm, algunos con forro y otros con ropa interior integrada. Para los corredores que prefieren más sujeción debajo de los shorts, pero quieren mantener su guardarropa de running sencillo, elige unos shorts de entrenamiento versátiles, dos en uno que cuenten con ropa interior deportiva ajustada. (Característica adicional: la ropa interior deportiva cuenta con un bolsillo oculto para guardar tu teléfono).
Si te resultan más cómodas las partes de abajo de ajuste ceñido, te recomendamos correr con unas mallas de largo medio Nike. Las mallas Nike Dri-FIT ADV AeroSwift, por ejemplo, cuentan con propiedades absorbentes de sudor, tejido Woven elástico, bolsillos múltiples y una pretina ajustable y con ventilación. Son elegantes y ligeras, lo que las hace ideales para el día de la carrera.
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3. Shorts de básquetbol para hombre
Los shorts de básquetbol deben ser espaciosos y flexibles para permitir el máximo de movilidad sin añadir peso. Nike ofrece una variedad de largos y dobladillos para ayudarte a encontrar el nivel adecuado de cobertura. Busca pretinas ajustables y elásticas que permitan personalizar el ajuste.
Para vestir como los profesionales, echa un vistazo a los shorts de básquetbol Nike inspirados en los mejores atletas exclusivos Nike como Giannis Antetokounmpo.
4. Shorts de yoga para hombre
Para prepararte para tu práctica de yoga, es importante contar con ropa que se estire. Algunos entusiastas del yoga prefieren shorts que cuenten con material suave que se adapte al cuerpo que brinde compresión ligera y un corte ajustado. Otros tal vez deseen algo que se sienta holgado y suelto.
Los shorts de yoga para hombre Nike te ofrecen lo mejor de ambos diseños. Algunos cuentan con una capa interna de tela Nike Infinalon suave que brinda una compresión ligera y una capa exterior que absorbe el sudor.
5. Shorts de fútbol para hombre
Los shorts de fútbol por lo regular son más cortos y más ajustados que los otros tipos de shorts, como los de básquetbol. Los shorts diseñados para el campo de fútbol más bien ofrecen transpirabilidad y movimiento. La colección Nike Stadium y los shorts de fútbol Nike Strike cuentan con tecnología Nike Dri-FIT y siguen el diseño que los equipos y atletas profesionales Nike usan en el campo.
Si quieres shorts de entrenamiento para hombre que puedas usar en el campo y en el bar, elige los shorts Nike Club Fleece que cuentan con un ajuste relajado y prácticos bolsillos. Algunos tienen los logotipos del equipo para que apoyes a tu favorito.
6. Shorts de golf para hombre
¿Te estás preparando para un día en el campo? Si el tiempo lo permite, ponte unos shorts de golf Nike.
Siempre es una buena idea consultar el código de vestimenta del campo de golf al que quieres ir a jugar. Los shorts de golf para hombre Nike están diseñados para satisfacer las recomendaciones de ropa para el campo de golf y ofrecer un look elegante, además de proporcionar siempre beneficios de alto rendimiento.
Por ejemplo, los shorts chinos Nike Dri-FIT UV cuentan con tela Nike Dri-FIT absorbente de sudor, una franja adherente en el interior de la pretina para mantener la playera en su sitio y protección contra los rayos UVA y UVB en las zonas que cubre la prenda. Dos bolsillos para las manos, dos bolsillos en la parte posterior y un bolsillo para tees brindan mucho espacio para guardar tus cosas.
Te recomendamos combinar unos shorts de golf Nike con un cinturón de golf Nike para completar el look.
7. Shorts de tenis para hombre
Una de las características más importantes de los shorts de tenis son los bolsillos. Los shorts de tenis NikeCourt están diseñados para guardar las pelotas de tenis en los bolsillos para que puedas acceder a ellas fácilmente durante el partido. Con entrepiernas que van de 18 a 28 cm, puedes encontrar el ajuste más cómodo para ti. Independientemente del largo, todos los estilos cuentan con bolsillos prácticos y materiales absorbentes de humedad.
Si buscas unos shorts muy elegantes y elásticos, elige los shorts NikeCourt Dri-FIT Advantage. Este modelo cuenta con pliegues en ángulo en la parte inferior de cada bolsillo que se expanden para llevar las pelotas de tenis con facilidad. Además, cuenta con aberturas en el dobladillo más largas y superpuestas para ofrecer a los jugadores la mejor movilidad de lado a lado.
Texto: Emily DiNuzzo