Los mejores shorts de entrenamiento Nike para hombre que puedes comprar ahora

Los shorts de running para hombre Nike vienen en una gama amplia de estilos, desde mallas de largo medio hasta shorts con hendiduras o modelos de largo medio con forro de ropa interior. Si quieres un diseño con la menor cantidad de tela posible, elige unos shorts de running ligeros con una entrepierna de 5 cm. Estos shorts pueden ser una opción excelente para las carreras o los entrenamientos de alta intensidad que requieren transpirabilidad y velocidad.

Si lo que buscas es un poco más de cobertura, los shorts de running para hombre Nike también vienen con una entrepierna de 10, 13 y 18 cm, algunos con forro y otros con ropa interior integrada. Para los corredores que prefieren más sujeción debajo de los shorts, pero quieren mantener su guardarropa de running sencillo, elige unos shorts de entrenamiento versátiles, dos en uno que cuenten con ropa interior deportiva ajustada. (Característica adicional: la ropa interior deportiva cuenta con un bolsillo oculto para guardar tu teléfono).

Si te resultan más cómodas las partes de abajo de ajuste ceñido, te recomendamos correr con unas mallas de largo medio Nike. Las mallas Nike Dri-FIT ADV AeroSwift, por ejemplo, cuentan con propiedades absorbentes de sudor, tejido Woven elástico, bolsillos múltiples y una pretina ajustable y con ventilación. Son elegantes y ligeras, lo que las hace ideales para el día de la carrera.

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