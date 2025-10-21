Nueve ideas de regalos Nike para tu hermano

Una bolsa de deporte es esencial para cualquier entusiasta del fitness, pero puede ser un artículo pasado por alto en el departamento de equipo. Tanto las maletas duffel como las mochilas pueden servir como bolsas de deporte. Las mochilas pueden ser más versátiles para la transición del trabajo al gimnasio, mientras que las maletas duffel son más grandes y, a menudo, tienen bolsillos organizativos para guardar el equipo luego de sudar, como calzado o ropa.

Para un aficionado del gimnasio, una maleta duffel puede ser la mejor opción. Las maletas duffel Nike varían en tamaño: desde maletas de 24 litros, que pueden contener una muda de ropa y calzado, hasta opciones de 95 litros, que son lo suficientemente espaciosas para deportes que requieren mucho equipo, como el boxeo, pero también pueden funcionar como maleta de viaje Si no puedes decidirte, una maleta duffel mediana (50 a 60 litros) será la opción más segura.

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