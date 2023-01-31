Los mejores pants de entrenamiento para mujer Nike
Guía de compra
Desde los que absorben el sudor y se adaptan hasta los más informales y relajados, explora los mejores pants de entrenamiento para mujer de Nike.
¿Buscas un par de pants de entrenamiento cómodos y de calidad para usar en el gimnasio o en casa? Si buscas prendas básicas cómodas para tu guardarropa que sean versátiles y prácticas, esta selección de pants de entrenamiento Nike para mujer es para ti.
Desde materiales de tejido Fleece cálidos y aislantes hasta telas de felpa ultrasuaves, a continuación te traemos seis prendas seleccionadas para que agregues a tu lista de compras. Encuentra tu próximo par de pants de entrenamiento para mujer favoritos en esta guía de compra.
Los mejores pants de entrenamiento para mujer de Nike
1. Para un look simple y cálido: pants de entrenamiento Nike Club Fleece
Si tienes ganas de relajarte con unos pants de entrenamiento ultracómodos y sencillos, elige unos hechos con este tejido Nike Club Fleece cepillado en la parte interior. Esta línea de pants de entrenamiento Nike ofrece prendas cálidas, suaves y elásticas con detalles simples que brindan una sensación acogedora.
Por ejemplo, las pretinas elásticas y los puños de tela de canalé le dan a estos pants un ajuste clásico y uniforme. Algunos también vienen con bolsillos espaciosos. Compra una variedad de estilos, desde joggers ajustados hasta looks oversized.
Combina los pants de entrenamiento Club Fleece con una sudadera o sudadera con gorro Club Fleece a juego para completar un conjunto.
2. Para una versión renovada: pants de entrenamiento Nike Phoenix Fleece
Suaves por fuera y acogedores por dentro, estos pants de tejido Fleece cepillado están confeccionados con el mejor material para los días fríos.
Estos pants de entrenamiento son similares a los Nike Club Fleece, pero con diseños aún más audaces y únicos, como pants de tiro alto y piernas anchas en tonos y estampados vibrantes, o estilos más holgados que se estrechan a la altura del tobillo para que puedas lucir tu calzado.
Al igual que con los Club Fleece, también puedes combinar los pants de entrenamiento Nike Phoenix Fleece con una playera a juego para completar el look.
3. Para hacer ejercicio: Nike Dri-FIT
Si buscas unos pants de entrenamiento con los que puedas sudar mucho, prueba unos hechos con la tecnología Nike Dri-FIT, que absorbe la humedad al dispersarla sobre la superficie de la tela para acelerar su evaporación.
Descubre los estilos suaves y elásticos de la colección Nike Yoga, que ofrece pants confeccionados con telas térmicas texturizadas para mantener la comodidad dentro y fuera del tapete.
4. Para mantener la calidez: Nike Therma-FIT
Para salir al aire libre cuando hace frío o mantener la calidez antes y después del entrenamiento, los pants de entrenamiento Nike Therma-FIT cuentan con tecnología de regulación del calor que, sin duda, mantendrá la calidez. Úsalos solos o sobre unos leggings de entrenamiento en los días más fríos.
Encontrarás estilos en una variedad de materiales, desde tejido Fleece y lana gruesos y esponjosos hasta la última innovación de Nike en ropa: Nike Forward. Nike Forward no es ni un tejido Knit ni un tejido Woven: es un material creado por capas de fibras ultradelgadas perforadas con agujas, un proceso que genera menos desperdicio que la producción tradicional del tejido Fleece de punto.
De hecho, la colección inaugural fue hecha con un promedio de 75% menos carbono comparada con los materiales tejidos estándar. Estos joggers están hechos pensando en la sustentabilidad y, a la vez, también ofrecen calidez avanzada, gracias a la capa de tecnología Nike Therma-FIT ADV.
5. Para un estilo pensado para el aire libre: pants de entrenamiento Nike ACG
Si hablamos de caminatas invernales o viajes a la montaña para esquiar o hacer snowboarding, Nike All Conditions Gear (ACG) tiene toda la ropa necesaria para una aventura al aire libre en climas fríos, incluidos pants de entrenamiento. Los pants de entrenamiento Nike ACG están diseñados para brindar calidez.
Por ejemplo, algunos cuentan con Polartec®, un material ultrasuave y transpirable que ayuda a retener el calor y, a la vez, permitir que la humedad salga. Algunos estilos vienen con estampados audaces inspirados en la naturaleza (glaciares o volcanes) para ofrecer un estilo ideal para el aire libre.
6. Para un ajuste a la medida: joggers Nike Tech Fleece
Cuando se trata de pants de entrenamiento, los joggers Nike Tech Fleece tienen el diseño más impecable que verás. Con un diseño elegante y entallado que se estrecha a la altura de la rodilla, estos pants de entrenamiento brindan calidez y aislamiento sin agregar volumen.
Estos joggers cuentan con detalles premium, como bolsillos con cierre rodeados con la cinta exclusiva Nike Tech Fleece y un bolsillo interno para guardar un teléfono u otros elementos imprescindibles pequeños.
¿Quieres completar el conjunto? Combínalos con una sudadera con gorro Nike Tech Fleece.
Texto: Dina Cheney