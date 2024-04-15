Los mejores pants de correr de Nike

Si buscas unos pants de correr que resistan condiciones climáticas adversas, te convienen las prendas con tecnología Nike Storm-FIT, una tela transpirable e impermeable diseñada para resistir el viento y la lluvia.

Para hombres, los pants de correr Storm-FIT para hombre Nike Phenom cuentan con bordes elásticos en la parte inferior para mantener las piernas cálidas y bolsillos con cierre a los lados y la parte posterior para guardar el teléfono y otras pertenencias básicas de forma segura y mantenerte seco. Si prefieres un ajuste más ceñido, las mallas de correr Dri-FIT ADV para hombre Nike Running Division, que alejan el sudor y la lluvia, son la opción perfecta para ti.

Para mujeres, los pants de correr para mujer Nike Storm-FIT cuentan con aberturas con cierre en el dobladillo y una suave pretina regulable para personalizar el ajuste. Se pueden usar solos o en capas con leggings debajo para las carreras invernales frías y húmedas, y además los detalles reflejantes ayudan a mejorar la visibilidad.