Los mejores pants de correr de Nike
Guía de compra
Tanto si te gustan los joggers holgados como si prefieres el ajuste y la sensación de unas mallas de compresión, estos pants de correr de Nike pueden potenciar tu siguiente carrera.
Claro, técnicamente puedes salir a correr con tus joggers o leggings de yoga viejos, pero unos pants de correr diseñados para esta tarea son un elemento básico del armario de cualquier runner que busque más comodidad (¡no más roces!) y rendimiento.
Con tantas opciones de pants de correr en el mercado, es útil obtener información de los profesionales. A continuación, dos gerentes de línea de productos de Nike, Patrick Richie y Meg Croze, te ayudarán a elegir los mejores pants de correr tanto si eres de correr maratones como si es la primera vez que corres.
¿Qué tipo de pants son los mejores para correr?
Los mejores pants de correr son los confeccionados con tela absorbente de sudor para mantener la transpirabilidad y frescura. Sin embargo, la decisión depende de dónde quieres correr (por ejemplo, en pista o en senderos), de la temperatura y las condiciones climáticas, y de tus preferencias de ajuste y estilo.
¿Qué tipo de pants usan quienes corren en pista?
Las personas que corren en pista, ya sea que hagan sprints o distancias largas, suelen elegir leggings o mallas de correr más elegantes que sean ligeros y se adapten a la forma del cuerpo para permitir un movimiento sin restricciones. Hay atletas de élite que prefieren las mallas de compresión o las mallas de correr que aportan soporte adicional para los músculos.
¿Es mejor correr con joggers o con leggings?
Según Croze, ambos modelos pueden ser perfectos para correr, así que depende de tus preferencias personales. Los atletas de pista o quienes buscan velocidad pueden elegir leggings para evitar el roce del exceso de tela. Por otro lado, si no te preocupan los tiempos o prefieres un ajuste más holgado y más ventilación alrededor de las piernas, quizás prefieras unos joggers.
A continuación, Richie y Croze comparten los mejores pants de correr Nike para cada situación, tanto si buscas unos leggings de compresión como unos pants de ajuste holgado para correr por senderos.
Los mejores pants de correr de Nike
1.Los mejores pants de correr resistentes al agua
Si buscas unos pants de correr que resistan condiciones climáticas adversas, te convienen las prendas con tecnología Nike Storm-FIT, una tela transpirable e impermeable diseñada para resistir el viento y la lluvia.
Para hombres, los pants de correr Storm-FIT para hombre Nike Phenom cuentan con bordes elásticos en la parte inferior para mantener las piernas cálidas y bolsillos con cierre a los lados y la parte posterior para guardar el teléfono y otras pertenencias básicas de forma segura y mantenerte seco. Si prefieres un ajuste más ceñido, las mallas de correr Dri-FIT ADV para hombre Nike Running Division, que alejan el sudor y la lluvia, son la opción perfecta para ti.
Para mujeres, los pants de correr para mujer Nike Storm-FIT cuentan con aberturas con cierre en el dobladillo y una suave pretina regulable para personalizar el ajuste. Se pueden usar solos o en capas con leggings debajo para las carreras invernales frías y húmedas, y además los detalles reflejantes ayudan a mejorar la visibilidad.
2.Los mejores pants de correr de compresión
Algunos runners prefieren ir más allá de los leggings o las mallas de correr y eligen unas mallas de compresión para agregar soporte a los glúteos y los músculos de las piernas. (Aunque los estudios no se ponen de acuerdo, hay runners que creen que esto puede mejorar su rendimiento al aumentar el flujo sanguíneo y reducir la fatiga muscular).
Si buscas una opción versátil que puedas usar para sesiones de levantamiento de pesas intensas, prueba las mallas de 3/4 para hombre Nike Pro Dri-FIT. Si buscas unos pants de correr de compresión adecuados para tu próxima carrera, las mallas de correr para hombre Dri-FIT ADV Nike AeroSwift te proporcionarán un ajuste ceñido, alto rendimiento y bolsillos para guardar tus pertenencias para el día de la carrera.
Para muchas personas, las mallas de compresión son los mejores pants de correr para el frío, ya que suelen estar confeccionadas con materiales más gruesos que aíslan del frío y ayudan a conservar el calor corporal.
3.Los mejores pants de correr para senderos
Según Richie, los pants de correr Dri-FIT para hombre Nike Trail Dawn Range son la mejor opción para quienes practican trail running. (Croze también sugiere este estilo de talla grande para mujer). Nike creó estos pants ligeros y elásticos basándose en información de runners de trail running para incluir todo lo que necesitan, incluido almacenamiento adicional para carreras largas en el campo. Cuentan con un ajuste holgado que se va estrechando hacia el tobillo, y son regulables en el dobladillo para adaptarse a las condiciones y el terreno siempre cambiantes de los senderos, señala Richie.
Si quieres unos leggings de más compresión y soporte para el trail running, los leggings de tiro alto de 7/8 de sujeción firme con bolsillos para mujer Nike Trail Go ofrecen características listas para el trail running, como sus seis bolsillos, un mosquetón, un bolsillo de malla para guardar tu playera cuando hace calor y una cangurera desmontable para guardar tus pertenencias.
4.Los mejores pants de correr para runners de pista
Las personas que prefieren correr en pistas pueden elegir los pants de correr Dri-FIT para hombre Nike Challenger Track Club, que incluyen bolsillos con cierre y cordones elásticos en el tobillo para que los corredores puedan ponerse y quitarse el pantalón por encima de sus tenis para la competencia, explica Richie. En el caso de atletas que buscan velocidad y alto rendimiento, sugiere los pants y mallas de correr Dri-FIT ADV para hombre Nike AeroSwift confeccionados con materiales ultraligeros. Croze agrega que, como vienen en tallas amplias, también son una buena opción para mujeres.
5.Los mejores pants de correr si buscas versatilidad
Si buscas unos pants de correr que puedan usarse más allá de la pista, Croze sugiere los pants de tiro medio Swift para mujer, como una opción ligera y entallada. Cuentan con tecnología absorbente de sudor, una pretina firme estilo legging y un cordón de ajuste oculto para que no se caigan cuando corras (o te desplaces por la ciudad).
Si prefieres un ajuste de compresión, prueba los leggings de largo completo y tiro alto de sujeción firme con bolsillos para mujer Nike Go, afirma Croze. Póntelos para los entrenamientos en caminadora, trail running, ejercicios de fuerza o días de recuperación activa. Ofrecen soporte, son absorbentes de sudor y cuentan con unos impresionantes seis bolsillos.
Richie sugiere los versátiles pants de correr de tejido Woven Dri-FIT para hombre Nike Phenom. Algunas de las características más llamativas son el tejido Woven elástico absorbente de sudor, el bolsillo a prueba de sudor para el teléfono y los elementos reflejantes para aumentar la visibilidad.
Texto: Kylie Gilbert