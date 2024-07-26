Cómo elegir adecuadamente el ajuste correcto de los tenis de correr
Guía de compra
¿Alguna vez te has preguntado qué ajuste deberían tener los tenis de correr? Algunos expertos de Nike Running ofrecen sus puntos de vista.
Al igual que cada runner tiene preferencias personales sobre sus tenis de correr, lo mismo sucede con su ajuste. Esto se debe a que, en realidad, no hay respuestas incorrectas. Lo importante es que tus pies se sientan cómodos, dice Lydia O'Donnell, entrenadora de carrera de Nike.
"A la hora de buscar unos tenis de correr que te queden, todo depende de los gustos personales. Hay runners a los que les gusta tener espacio en los tenis y que los dedos respiren. Otros prefieren un ajuste ceñido y firme", asegura. "Tratar de encontrar el equilibrio adecuado llevará algún tiempo, pero en primer lugar, conocer la sensación de comodidad que sea normal para ti es el mejor lugar para comenzar".
Para guiarte, les pedimos a los expertos y entrenadores de carrera de Nike que respondan todas tus preguntas sobre qué considerar a la hora de elegir los tenis con el ajuste adecuado para correr.
¿Cómo debería ser el ajuste ideal de unos tenis de correr?
De nuevo, depende de tus preferencias individuales, pero quizá quieras un ajuste diferente dependiendo de si buscas velocidad o distancia, o si corres en pavimento o en senderos.
"Es importante que el tipo de tenis coincida con el tipo de carrera para la que los necesitas. Los tenis ideales son los que maximizan la comodidad y te permiten concentrarte en correr", afirma Dave Ridley, entrenador de carrera de Nike. "Cuando corro rápido, me gusta una sensación potente y dinámica. Cuando corro despacio, me gusta una sensación suave y responsiva".
¿La talla de los tenis de correr debería ser un número más grande?
Si has escuchado que deberías de comprar una talla más grande para los tenis de correr, no te equivocas. "Correr ejerce mucha fuerza en las piernas y los pies en el momento del impacto. Por lo general, esto provoca que los pies se aplanen y que los dedos se abran", explica Ridley. Además, comenta que dejar espacio en la punta para este movimiento puede significar que tu talla de calzado de carrera sea un poco más grande que la de tus tenis del día a día.
Dicho esto, O'Donnell recomienda no comprar unos tenis demasiado grandes. La recomendación es evitar un montón de espacio adicional en la punta que no llene tu pie. "Si tal es el caso, podría significar que cargues con peso adicional innecesario y que corras más lento".
¿Los tenis de correr deben quedar ligeramente ajustados u holgados?
Lo ideal es que encuentres un punto intermedio en el que tus tenis de correr no te aprieten ni te queden demasiado holgados. "Si los tenis te aprietan demasiado, es posible que te duelan los pies por la restricción del flujo sanguíneo, pero si te quedan demasiado holgados, no sentirás estabilidad ni confianza", afirma Ridley. "La clave es encontrar el equilibrio adecuado y que no sientas demasiada presión en ninguna zona de los pies".
¿Cómo puedo medir mi talla de calzado?
Aunque el ajuste de los tenis de correr depende de tus preferencias personales, debes asegurarte de no alejarte demasiado de tu talla real. La sugerencia de Andrew Bumbalough, gerente de línea de productos de calzado de correr de Nike, es que, si no tienes claro cuál es tu talla (pues puede cambiar con el tiempo), empieces por pedir una valoración en una Nike Store o en una tienda especializada que venda nuestros productos.
"Usualmente, el vendedor empieza midiéndote el pie con un dispositivo Brannock para determinar la talla adecuada", nos cuenta. Después, podrás decidir qué se ajusta más cómodamente a tus pies.
La buena noticia: "Tratamos de que los tenis de correr de Nike se ajusten a la talla habitual, de manera que cuando encuentres la talla que mejor se adapte a tus necesidades, puedas usarla en diferentes modelos", afirma Ridley.
¿Cómo se comprueba que el ajuste sea adecuado?
"Los tenis de correr deben ajustarse perfectamente a tu talla con la distancia aproximada de un pulgar entre la punta del tenis y el dedo pulgar", afirma Bumbalough. O'Donnell añade que, si prefieres un ajuste más ceñido, los dedos pueden tocar el extremo de los tenis, pero asegúrate de no doblarlos, pues distorsionar la forma del pie puede provocar lesiones.
Otro consejo rápido para comprobar el ajuste de los tenis es ponértelos, plantar un pie plano y doblar ligeramente la rodilla, sugiere Ridley. "Si puedes meter entre uno y un dedo y medio en la parte posterior del talón, el ajuste es el correcto", dice. Ten en cuenta que es normal (y común) que los pies tengan tallas ligeramente distintas, así que es posible que debas ajustar tu selección de talla para tenerlo en cuenta.
Texto: Kylie Gilbert