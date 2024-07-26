Cómo elegir adecuadamente el ajuste correcto de los tenis de correr

Al igual que cada runner tiene preferencias personales sobre sus tenis de correr, lo mismo sucede con su ajuste. Esto se debe a que, en realidad, no hay respuestas incorrectas. Lo importante es que tus pies se sientan cómodos, dice Lydia O'Donnell, entrenadora de carrera de Nike.

"A la hora de buscar unos tenis de correr que te queden, todo depende de los gustos personales. Hay runners a los que les gusta tener espacio en los tenis y que los dedos respiren. Otros prefieren un ajuste ceñido y firme", asegura. "Tratar de encontrar el equilibrio adecuado llevará algún tiempo, pero en primer lugar, conocer la sensación de comodidad que sea normal para ti es el mejor lugar para comenzar".

Para guiarte, les pedimos a los expertos y entrenadores de carrera de Nike que respondan todas tus preguntas sobre qué considerar a la hora de elegir los tenis con el ajuste adecuado para correr.