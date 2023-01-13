Las mejores chamarras tipo anorak de Nike que puedes comprar ahora
Guía de compra
Estas chamarras deportivas y resistentes al agua combinan estilo y funcionalidad para el uso diario.
Ligeras y funcionales, las chamarras tipo anorak han demostrado ser un básico del guardarropa debido a su estilo deportivo y ajuste cómodo.
Los anoraks Nike están disponibles en una variedad de largos, desde estilos cropped hasta estilos a la mitad del muslo. Algunos tienen looks retro con colores brillantes, mientras que otros son modernos y elegantes en color todo negro. Muchos cuentan con un bolsillo largo tipo canguro en la parte delantera para mantener las manos cálidas o guardar artículos imprescindibles.
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Para obtener mayor versatilidad, compra anoraks ligeros con características como paneles de malla para un mayor flujo de aire. Si buscas algo más cálido, opta por un anorak forrado para mantener la comodidad en los días fríos.
Echa un vistazo a las mejores chamarras tipo anorak Nike para hombre y mujer a continuación.
Chamarras tipo anorak Nike Sportswear
Inspirada en el atuendo deportivo clásico que se usa en el básquetbol o la pista, la colección Nike Sportswear está confeccionada para usarse desde el sofá hasta la cancha. Los anoraks Nike Sportswear son informales, deportivos y versátiles.
Las chamarras tipo anorak de esta colección cuentan con un ajuste amplio y oversized, perfecto para usar en capas y brindar libertad de movimiento. La funcionalidad es un componente clave para cada estilo, algunos ofrecen un gorro plegable, y otros se pueden guardar en sus propios bolsillos si necesitas quitarte una capa.
Chamarras tipo anorak Nike ACG
Con propiedades resistentes al agua, los anoraks está diseñados para el aire libre. Los anoraks Nike All Conditions Gear (ACG) fueron diseñados y probados en las regiones más lluviosas de Norteamérica.
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Estos anoraks usan tecnología Storm-FIT para crear una chamarra completamente impermeable y resistente al viento, lo suficientemente duradera para todas las aventuras. Las costuras selladas y los puños con cierre por contacto protegen del agua y los cordones elásticos en el dobladillo y el cuello pueden ajustarse si hace mucho viento.
Chamarras tipo anorak Nike Dri-FIT
Las chamarras tipo anorak que cuentan con tecnología Nike Dri-FIT están confeccionadas con una tela de poliéster que es transpirable y absorbe la humedad. Están diseñadas para brindar comodidad, ya sea que estés ejercitando o descansando.
Texto: Hannah Singleton