Las mejores chamarras tipo anorak de Nike que puedes comprar ahora

Ligeras y funcionales, las chamarras tipo anorak han demostrado ser un básico del guardarropa debido a su estilo deportivo y ajuste cómodo.

Los anoraks Nike están disponibles en una variedad de largos, desde estilos cropped hasta estilos a la mitad del muslo. Algunos tienen looks retro con colores brillantes, mientras que otros son modernos y elegantes en color todo negro. Muchos cuentan con un bolsillo largo tipo canguro en la parte delantera para mantener las manos cálidas o guardar artículos imprescindibles.

(Contenido relacionado: Siente la calidez toda la temporada con estas chamarras talla grande de Nike)

Para obtener mayor versatilidad, compra anoraks ligeros con características como paneles de malla para un mayor flujo de aire. Si buscas algo más cálido, opta por un anorak forrado para mantener la comodidad en los días fríos.

Echa un vistazo a las mejores chamarras tipo anorak Nike para hombre y mujer a continuación.