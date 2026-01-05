"Los atletas pidieron todo lo que les gusta del cuero natural: el ajuste, el tacto y la confianza, sin que eso limite el rendimiento", dice Marian Dougherty, vicepresidenta de Calzado de fútbol internacional de Nike. "Con Techleather logramos exactamente eso y más: un material que respeta la herencia de los Tiempo y, a la vez, redefine un nuevo estándar para los tacos de cuero del futuro".

Al igual que los otros tacos de fútbol de la colección Nike Tiempo, los Tiempo Maestro ayudan a los atacantes creativos a tomar rápidamente el balón. Lo que diferencia a los Maestro es su innovadora placa dividida, que permite que el material superior revolucionario envuelva aún más el taco de fútbol y ofrezca una sensación constante de contacto con el balón.

Los atletas que probaron los Tiempo Maestro señalan que el nuevo material superior mantiene un rendimiento constante incluso en condiciones de humedad extrema, algo clave de cara al mayor torneo de fútbol del mundo en el verano de 2026. Como los partidos a menudo se juegan en condiciones húmedas, este es un avance significativo.

Las características adicionales de los Maestro incluyen un cuello de punto integrado y un ojo que complementan aún más la parte superior de Techleather, lo que proporciona un bloqueo dinámico y un ajuste ceñido. Mientras tanto, los tachones icónicos de la suela, alargados, ligeramente retorcidos y de colores llamativos contrastan con el distintivo color morado de los tacos para ofrecer un look atrevido que proporciona una tracción y un control excepcionales. Esta poderosa combinación de tecnologías innovadoras permite giros rápidos y aceleración en momentos críticos, lo que brinda a los jugadores la oportunidad de robar el balón y anotar.