Nike SB Air Force 1: unos tenis de skateboarding inspirados en un estilo icónico

Estos tenis combinan el look de los clásicos Air Force 1 de corte low con innovaciones y tecnologías diseñadas específicamente para el skateboarding, incluidas una unidad Air en el talón para ofrecer protección contra impactos, una entresuela de altura reducida para mejorar el contacto con la patineta y un patrón de espiguilla modificado en la suela para una flexibilidad y un agarre óptimos.

La lengüeta acolchada y reforzada, las correas internas y las almohadillas de ajuste en el forro del cuello les permiten a los atletas sentir seguridad sobre la patineta, ya sea que monten con las agujetas amarradas o desamarradas. Además, la puntera rediseñada y las costuras resistentes ofrecen un control esencial para los skaters de todos los niveles.

Estas innovaciones surgieron a partir de la retroalimentación del Nike SB team, cuyos comentarios sobre las primeras muestras sirvieron para lograr un diseño cómodo y listo para usar desde el primer minuto, sin dejar de ser fiel al estilo clásico del modelo original.

"Teníamos que encontrar el equilibrio perfecto entre satisfacer a los skaters y honrar a un ícono", comenta Mau Rosillo, miembro del equipo de diseño de color de Nike. "El equipo de diseño tuvo en cuenta todos los detalles de rendimiento: la entresuela, la suela, el patrón de la suela y la parte superior, y los unió todos en el Air Force 1. Si hubiéramos sacrificado alguno de estos aspectos, no estaríamos aquí".