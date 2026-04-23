Nike SB Air Force 1: unos tenis de skateboarding inspirados en un estilo icónico

Nike SB Air Force 1: unos tenis de skateboarding basados en un estilo icónico
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¿Se puede practicar skateboarding con los Air Force 1? Los Nike SB Air Force 1 están diseñados específicamente para el skateboarding, con contacto preciso con la patineta, protección contra impactos y agarre integrado.
Puntos clave
- Los Nike SB Air Force 1 representan una innovación que perfecciona los clásicos Air Force 1 para el skateboarding. La unión de un ajuste especializado con un estilo icónico resulta en un modelo completamente nuevo, diseñado para la patineta.
- El Equipo Nike SB probó tenis que combinaban el look de los clásicos Air Force 1 de corte low con innovaciones y tecnologías diseñadas específicamente para el skateboarding.
- Las características principales, como la unidad Air en el talón para ofrecer protección contra impactos, la entresuela de altura reducida para mejorar el contacto con la patineta y el patrón de la suela Air Force 1 modificado para una flexibilidad y un agarre óptimos, les aportan tanto estilo como rendimiento a estos tenis.
- Los Nike SB Air Force 1 estarán disponibles en café verdoso claro en tiendas de skate seleccionadas a partir del 17 de abril de 2026 y en SNKRS el 21 de abril de 2026. Se irán lanzando combinaciones de colores adicionales y ediciones especiales en el transcurso del año.
La nueva era de tenis de skateboarding ya está aquí. Nike presenta los Nike SB Air Force 1:la nueva joya que perfecciona los clásicos Air Force 1 para el skateboarding. La unión de un ajuste especializado con un estilo icónico resulta en un modelo completamente nuevo, diseñado para la patineta.
Los Nike SB Air Force 1 estarán disponibles en café verdoso claro en tiendas de skate seleccionadas a partir del 17 de abril de 2026 y en SNKRS el 21 de abril de 2026. Se irán lanzando combinaciones de colores adicionales y ediciones especiales en el transcurso del año.
¿Qué características tienen los Nike SB Air Force 1?
Estos tenis combinan el look de los clásicos Air Force 1 de corte low con innovaciones y tecnologías diseñadas específicamente para el skateboarding, incluidas una unidad Air en el talón para ofrecer protección contra impactos, una entresuela de altura reducida para mejorar el contacto con la patineta y un patrón de espiguilla modificado en la suela para una flexibilidad y un agarre óptimos.
La lengüeta acolchada y reforzada, las correas internas y las almohadillas de ajuste en el forro del cuello les permiten a los atletas sentir seguridad sobre la patineta, ya sea que monten con las agujetas amarradas o desamarradas. Además, la puntera rediseñada y las costuras resistentes ofrecen un control esencial para los skaters de todos los niveles.
Estas innovaciones surgieron a partir de la retroalimentación del Nike SB team, cuyos comentarios sobre las primeras muestras sirvieron para lograr un diseño cómodo y listo para usar desde el primer minuto, sin dejar de ser fiel al estilo clásico del modelo original.
"Teníamos que encontrar el equilibrio perfecto entre satisfacer a los skaters y honrar a un ícono", comenta Mau Rosillo, miembro del equipo de diseño de color de Nike. "El equipo de diseño tuvo en cuenta todos los detalles de rendimiento: la entresuela, la suela, el patrón de la suela y la parte superior, y los unió todos en el Air Force 1. Si hubiéramos sacrificado alguno de estos aspectos, no estaríamos aquí".
Comparación entre Nike SB Air Force 1 y Air Force 1: ¿Cuál es la diferencia?
Aunque los Nike SB Air Force 1 tienen el mismo estilo clásico de corte low que los Air Force 1, existen algunas diferencias clave entre ambos modelos.
Los Nike SB Air Force 1 incorporan una entresuela de altura reducida que ofrece mayor contacto con la patineta que la amortiguación estándar de los Air Force 1. ¿Qué es la sensación sobre la tabla y por qué es importante? La sensación sobre la tabla es la conexión entre los pies del skater y la tabla, que permite sentir mejor las vibraciones del suelo. El patrón de espiguilla modificado de la suela proporciona agarre y ayuda a mejorar la conexión con la tabla.
Como se mencionó anteriormente, los Nike SB Air Force 1 incorporan una unidad Air en el talón para absorber impactos, además de correas internas y almohadillas de ajuste en la parte posterior del talón que mejoran la sujeción al patinar, tanto con las agujetas amarradas como desamarradas. La lengüeta acolchada y reforzada, junto con las costuras de mayor durabilidad, completan un diseño pensado para el skateboarding que supera a los Air Force 1 originales.
¿Se puede practicar skateboarding con tenis deportivas normales?
Tal vez surja la pregunta de si los clásicos Air Force 1 resisten el skateboarding y si es posible practicarlo con tenis deportivos convencionales. No se recomienda, ya que los tenis de skateboarding cuentan con características específicas que los hacen más adecuados que los tenis convencionales para esta práctica.
En primer lugar, los tenis deportivos convencionales no son tan resistentes. Los tenis de skateboarding están diseñados con materiales resistentes, como gamuza y cuero, para soportar horas de práctica, caídas y trucos.
Además, los tenis deportivos convencionales están pensados para actividades específicas como caminar, correr o entrenar con pesas. Cada elemento de los tenis de skateboarding —desde la forma y el acolchado hasta las suelas, las costuras y las agujetas— está diseñado específicamente para esta práctica.
¿Para quién están diseñados los Nike SB Air Force 1?
Los Nike SB Air Force 1 representan un nuevo capítulo del legendario legado de los Air Force 1, que se presentaron en 1982 como los primeros tenis de básquetbol con tecnología Nike Air y que desde entonces se han convertido en un ícono indiscutible dentro y fuera de la cancha.
Los Nike SB Air Force 1 son la creación más reciente para el skateboarding del Nike SB team, fundado en 2002 para combinar la innovación de Nike con un profundo respeto por la cultura de este deporte. Estos tenis están pensados para skaters que buscan el estilo clásico de los Air Force 1 con rendimiento específico para el skateboarding, para quienes se inician en esta práctica y buscan comodidad desde el primer uso, para seguidores de Nike SB atentos a nuevos lanzamientos y para coleccionistas interesados en futuras combinaciones de colores y ediciones especiales.
El Nike SB team tiene una larga trayectoria de innovación y trabajo codo a codo con skaters para rediseñar y desarrollar tenis como los Nike SB Dunk, que ofrecen mayor durabilidad, un mejor contacto con la patineta y mayor protección contra impactos.
Preguntas frecuentes
¿Se puede practicar skateboarding con los Air Force 1?
Aunque los Air Force 1 clásicos nacieron como tenis de básquetbol y no se recomiendan para el skateboarding, los Nike SB Air Force 1 sí están diseñados específicamente para esta práctica. Diseñados específicamente para el skateboarding, los Nike SB Air Force 1 incorporan una unidad Air en el talón para absorber impactos, una entresuela más baja para mejorar el contacto con la patineta y un patrón de espiguilla modificado que ofrece flexibilidad y agarre óptimos.
¿Cómo debería quedar el calzado para skateboarding?
Al probarse tenis de skateboarding, debe quedar un pequeño espacio, aproximadamente del ancho del pulgar, entre los dedos del pie y la punta del calzado para asegurar un ajuste adecuado. Los tenis deben ofrecer un ajuste seguro: ni demasiado ajustados ni tan sueltos como para salirse al patinar y hacer trucos.
¿Qué hace que unos tenis de skateboarding sean buenos?
Unos buenos tenis de skate deben combinar durabilidad y protección para los pies durante las caídas. Materiales como la gamuza o el cuero son muy resistentes y soportan horas de práctica, trucos y caídas.
¿Cuándo se lanzan los Nike SB Air Force 1?
Estos tenis llegarán a tiendas de skateboarding seleccionadas el 17 de abril de 2026 y a SNKRS el 21 de abril de 2026.