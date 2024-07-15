Nike explora el diseño circular con el calzado ISPA Link Axis

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Todas las partes del calzado pueden reciclarse y está hecho con tan poco material como es posible.

Última actualización: 15 de julio de 2024
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Nike explora el diseño circular con el calzado ISPA Link Axis
  • Nike mejora el diseño del calzado circular, y lo culmina con el calzado inaugural ISPA Link Axis.
  • Elaborado con la menor cantidad de materiales posible, y sin pegamento, se puede reciclar cada parte del calzado.
  • El calzado es el primer paso de la empresa hacia el diseño circular, un concepto de diseño de ciclo cerrado que no genera residuos.

Nike presentó el calzado ISPA Link Axis, la primera entrega de la iniciativa de diseño circular de la empresa, que cuenta con un sistema de ciclo cerrado que no genera residuos. Nike, comprometida con la protección del planeta y el futuro del deporte, investigó cómo fabricar un calzado totalmente reciclable. ¿El resultado? El ISPA Link Axis.

El ISPA Link Axis, que utiliza la menor cantidad de materiales posible y cero pegamentos, "tiene una parte superior de Flyknit de poliéster 100% reciclado, diseñado con precisión para ajustarse a la suela, y su utillaje de TPU 100% reciclado se fabricó utilizando material de restos de airbag", explica la empresa en un comunicado de prensa.

Nike explora el diseño circular con el calzado ISPA Link Axis

Centrado en uno de los conceptos más difíciles del diseño circular, el "desmontaje", el diseño del ISPA se propuso crear un calzado que pudiera desmontarse y reciclarse por completo. "Crear un calzado desmontable reduciría la huella de carbono del producto y abriría nuevas posibilidades para su ciclo de vida", señala el mismo comunicado. Teniendo en cuenta el reciclaje total, el equipo se centró en la capacidad de desmontar el producto y reciclar cada componente. En el calzado ISPA Link Axis, el concepto se hizo realidad.

Disponible el 12 de septiembre en las combinaciones de colores Naranja total y Amarillo sónico, puedes encontrar el ISPA Link Axis en SNKRS. Encuentra más detalles sobre la iniciativa ISPA aquí.

Publicado originalmente: 22 de noviembre de 2023

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