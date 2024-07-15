Nike explora el diseño circular con el calzado ISPA Link Axis

Nike mejora el diseño del calzado circular, y lo culmina con el calzado inaugural ISPA Link Axis.

Elaborado con la menor cantidad de materiales posible, y sin pegamento, se puede reciclar cada parte del calzado.

El calzado es el primer paso de la empresa hacia el diseño circular, un concepto de diseño de ciclo cerrado que no genera residuos.

Nike presentó el calzado ISPA Link Axis, la primera entrega de la iniciativa de diseño circular de la empresa, que cuenta con un sistema de ciclo cerrado que no genera residuos. Nike, comprometida con la protección del planeta y el futuro del deporte, investigó cómo fabricar un calzado totalmente reciclable. ¿El resultado? El ISPA Link Axis.

El ISPA Link Axis, que utiliza la menor cantidad de materiales posible y cero pegamentos, "tiene una parte superior de Flyknit de poliéster 100% reciclado, diseñado con precisión para ajustarse a la suela, y su utillaje de TPU 100% reciclado se fabricó utilizando material de restos de airbag", explica la empresa en un comunicado de prensa.