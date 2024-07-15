Nike debuta tecnología innovadora con el lanzamiento del calzado Air Max Dn
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Descubre todos los detalles del estilo más dinámico de la colección Air Max.
Lo que debes saber
- El 26 de marzo, Nike lanza el Air Max Dn: un calzado diseñado para crear una transición más dinámica del talón a la punta.
- Este calzado es el primero de la colección de calzado clásico que incorpora Dynamic Air, que brinda una sensación de suavidad a cada paso.
Con motivo de la Air Max Week 2024, Nike presenta por primera vez el Air Max Dn, un calzado revolucionario que redefine lo que significa caminar sobre el Air.
Gracias a las últimas investigaciones y tecnologías de Nike, la creación del Air Max Dn representa la siguiente generación en la revolución de la amortiguación del calzado, ofreciendo una sensación y un look incomparables. Dynamic Air, que aparece por primera vez en el nuevo calzado, se presenta en una unidad Nike Air de cuatro tubos diseñada para ofrecer una comodidad inigualable, una pisada suave y el máximo rebote.
La unidad Air consta de dos cámaras presurizadas, cada una con dos tubos, y ajustadas con mayor presión en el talón y menor presión en el antepié. Al moverte, el aire fluye sin problemas entre los tubos de cada cámara. Este diseño permite que el aire responda a la presión, proporcionando una sensación suave a cada paso que no solo es cómoda, sino también interactiva.
"Lo llamamos 'movimiento dinámico'", dice Reggie Hunter, director de Producto de calzado Nike Lifestyle. "El diseño independiente de las cámaras significa que la unidad Air puede responder a la carga de tu cuerpo a cada paso. La sensación de movimiento del talón a la punta del pie es perfecta porque la unidad Air interactúa en tiempo real con tu pie y se mueve contigo. El Air Max Dn nos permitió descubrir por primera vez esa sensación".
Las capacidades digitales, como el análisis de elementos finitos, ayudaron a los equipos a probar la unidad Air del DN con mayor rapidez y precisión antes de fabricar prototipos para pruebas reales en el laboratorio. Al evaluar la durabilidad de la unidad Air, por ejemplo, el equipo pudo simular de forma digital el desgaste de un año del calzado en solo unas horas. Finalmente, los diseñadores, ingenieros y científicos de Nike colaboraron para brindar comodidad y estilo durante todo el día, dando prioridad a una estructura y soporte fuertes para crear un calzado que proporcione tracción y durabilidad.
Sin embargo, el equipo de Nike sabía que la sensación de Dynamic Air en la planta del pie no podía ser la única característica distintiva del calzado. El look del calzado tenía que ser moderno y atrevido, algo que los amantes del Air Max no hubieran visto antes.
"Sabemos que los jóvenes de hoy en día se visten de la cabeza a los pies, no como antes, que los entusiastas del calzado deportivo se vestían de los pies a la cabeza", afirma DePaul Williams, asociado de Producto de calzado Nike Lifestyle. "Así que, como era de esperarse, verás combinaciones de colores más enérgicas, pero también colores que sean fáciles de combinar y aporten dimensión a tu armario".
También es importante destacar el impacto del Air Max Dn en el calzado futuro, ya que abre la puerta de par en par a la próxima era de Air Max.
"Dynamic Air supera nuestra referencia de lo que se siente caminar sobre el Air", dice Kathy Gomez, vicepresidenta de Nike, calzado NXT. "Siempre subimos nuestras expectativas de lo que podemos ofrecer a los atletas. Utilizamos todas las herramientas a nuestro alcance y toda nuestra experiencia para crear nuevas sensaciones con Air, y lo hacemos con mayor precisión. Quizás lo más importante es que estamos creando algo que está superando con creces los límites de lo que es posible con comodidad y movimiento. Y esto es solo el principio del futuro de Air".
La combinación de colores "All Night" del Nike Air Max Dn, y las combinaciones de colores adicionales, se lanzarán en Nike.com y Nike Retail en tallas de adulto y para jóvenes el 26 de marzo. La combinación de colores "All Day" del Nike Air Max Dn se lanzará en SNKRS y distribuidores seleccionados en tallas para adultos. Encuentra más detalles sobre este calzado novedoso aquí.