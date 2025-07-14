Nike y The LEGO Group se unen para promover el juego

La infancia se debería construir jugando. Lamentablemente, un tercio de los niños de todo el mundo solo dedica tres horas por semana al juego, según un estudio reciente de LEGO Group. Además, según la Organización Mundial de la Salud, solo uno de cada cinco niños de todo el mundo realiza la actividad física que necesita para prosperar.



¿La solución? Pasar más tiempo en el juego y el deporte, que son fundamentales para el desarrollo de los niños. Por eso, Nike y The LEGO Group se unieron para dar forma a esta idea. Comienza una nueva etapa de colaboración entre las marcas para inspirar y motivar a los niños y niñas a moverse, explorar y crear con todo su potencial.



"Nike está impulsando el futuro del deporte juvenil con la visión de un mundo activo e inclusivo que inspire a todos los jóvenes a jugar y alcanzar su máximo potencial", afirma Vanessa García-Brito, vicepresidenta y directora de impacto de NIKE, Inc. "A través del entrenamiento, podemos devolverle la diversión al deporte y animar a todos los jóvenes a que participen. Nuestro objetivo es darle la oportunidad a la próxima generación de disfrutar de una vida de deporte y movimiento, y ayudar a que hagan realidad sus sueños".



Julio de 2025 marca el inicio de una serie de productos y experiencias diseñados para potenciar el desarrollo, la felicidad, el bienestar y la creatividad de los niños y las niñas. El 1 de julio de 2025 se lanzó el primer producto: el set Nike Dunk x LEGO de casi 1,200 piezas. Los fans de LEGO de 10 años o más podrán construir todas las veces que quieran unas Nike Dunk, un balón de baloncesto giratorio y el icónico eslogan "Dunk", que luego pueden exhibir donde prefieran. Inspirado en los icónicos tenis de básquetbol Nike Dunk, este set rinde homenaje a la cultura de los tenis y la creatividad LEGO que mezcla los mundos del armado de bloques y el deporte. En septiembre de 2025 llegarán más sets LEGO.

En agosto, saldrán al mercado tenis, ropa y accesorios de la marca compartida Nike x LEGO, incluida la colección Nike Air Max Dn x LEGO, seguida por la colección Nike Dunk Low x LEGO, que se lanzará el 1 de septiembre de 2025, y más sorpresas. El diseño de estos productos se inspira en la estética de diseño única de LEGO combinada con el poder de la cultura del deporte y la esencia única de Nike. Se lanzarán más tenis y ropa de la marca compartida hasta finales de 2025.

Cuando se lancen las colecciones Nike Dunk Low x LEGO y Nike Air Max Dn x LEGO, estarán disponibles en los canales de Nike, en nike.com y a través de socios distribuidores seleccionados.

Paso a paso y pieza a pieza, Nike y The LEGO Group se suman con ilusión al reto de inspirar a la futura generación de líderes e innovadores. Su invitación para los niños de todo el mundo: Preparados, listos… ¡a crear!