Nike y Hyperice se unen para desarrollar la hyperboot

Hyperice, conocida por su innovadora tecnología de recuperación, y Nike se asociaron para desarrollar una tecnología wearable diseñada para mejorar el calentamiento y el proceso de recuperación. Las botas Nike x Hyperice se diseñaron para ayudar a los atletas a rendir al máximo durante el entrenamiento y la competición.

"Esta colaboración es la culminación de años de trabajo entre nuestras dos marcas para ofrecer calzado y ropa innovadores para los atletas con el objetivo de mejorar su rendimiento y recuperación", explica el fundador y presidente de Hyperice, Anthony Katz. "Y es solo el principio".

Las botas están diseñadas para favorecer la recuperación y el calentamiento, que son igualmente importantes para los atletas, tanto en términos de su bienestar físico como mental. "Las Hyperboot ayudan a preparar el cuerpo para la actividad, tanto si estás compitiendo por un título como si estás mucho tiempo de pie en el trabajo", dice Tobie Hatfield, director sénior de Nike Athlete Innovation.