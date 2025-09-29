Nike y Hyperice se unen para desarrollar la hyperboot

Nike y Hyperice se unen para desarrollar las Hyperboot
Novedades de productos
Las botas con tecnología integrada cambiarán la visión del calentamiento y la recuperación.
- Nike, junto con Hyperice, desarrolló una tecnología wearable innovadora, diseñada para facilitar el calentamiento y la recuperación rápida para brindar un rendimiento óptimo.
- Las botas Nike x Hyperice son un modelo de corte high que proporcionan calor y un masaje dinámico de compresión con aire para pies y tobillos.
Hyperice, conocida por su innovadora tecnología de recuperación, y Nike se asociaron para desarrollar una tecnología wearable diseñada para mejorar el calentamiento y el proceso de recuperación. Las botas Nike x Hyperice se diseñaron para ayudar a los atletas a rendir al máximo durante el entrenamiento y la competición.
"Esta colaboración es la culminación de años de trabajo entre nuestras dos marcas para ofrecer calzado y ropa innovadores para los atletas con el objetivo de mejorar su rendimiento y recuperación", explica el fundador y presidente de Hyperice, Anthony Katz. "Y es solo el principio".
Las botas están diseñadas para favorecer la recuperación y el calentamiento, que son igualmente importantes para los atletas, tanto en términos de su bienestar físico como mental. "Las Hyperboot ayudan a preparar el cuerpo para la actividad, tanto si estás compitiendo por un título como si estás mucho tiempo de pie en el trabajo", dice Tobie Hatfield, director sénior de Nike Athlete Innovation.
Las botas Nike x Hyperice son un modelo de corte high y funcionan con pilas para proporcionar calor y un masaje dinámico de compresión de aire en los pies y tobillos cuando lo necesitas. Un sistema de cámaras de aire Normatec duales unidas a elementos calefactores distribuye el calor de manera uniforme por toda la parte superior y ayuda a que el calor llegue a la profundidad de los músculos y tejidos de los pies y tobillos, lo que prolonga los efectos del calentamiento y la recuperación de los atletas. El calor y la compresión se pueden ajustar presionando un botón en las botas; los usuarios pueden elegir entre tres niveles.
Atletas de diferentes deportes las probaron y su retroalimentación se incorpora constantemente a la innovación continua del producto.
"Las botas Nike x Hyperice son ahora una parte fundamental de mi rutina matutina antes de ir a la pista para entrenar", dice la atleta Nafi Thiam. "Es agradable comenzar a entrenar sin esa rigidez que a veces tengo por la mañana".
Mientras usan las botas, los atletas dicen que han notado una diferencia importante y sienten como si hubieran completado el calentamiento antes de empezar. Han hecho hincapié en la gran libertad y ligereza que sienten en los pies y tobillos después de un solo uso.
"Para mí, la diferencia es evidente inmediatamente", dice el golfista Tom Kim. "Siento los pies mucho más ligeros después de usar las botas Nike x Hyperice por la mañana".
Tanto Nike como Hyperice continúan recopilando retroalimentación de los atletas mientras el desarrollo aún está en curso. Las botas Nike x Hyperice estarán disponibles en Norteamérica a través de nike.com y tiendas Nike Retail seleccionadas a partir del 17 de mayo de 2025. El modelo llegará a los mercados mundiales a partir de la temporada de invierno de 2025.