Los Air Max Dn8: la innovación más reciente de Nike en Dynamic Air

Los tenis, que son una evolución de sus predecesores, los Air Max Dn, utilizan dos unidades Air de presión dual y ocho tubos para ofrecer responsividad que brinda comodidad en la planta del pie mientras te mueves. ¿Cómo funcionan exactamente? Se trata de un movimiento dinámico: a medida que pasas del talón a la punta al caminar, el aire se mueve de manera fluida a través de la unidad Air y se va ajustando para ofrecer una amortiguación y un soporte que puedes sentir de manera activa debajo del pie. Al igual que con los tenis de correr de élite Nike, la propulsión y la comodidad fueron elementos clave durante todo el proceso de diseño y prueba de los tenis. El resultado es un nivel irreal de amortiguación, transición, sensación y movimiento.

"Queríamos que los Dn8 estuvieran más cercanos al suelo, que se sintiera más la unidad Air. Queríamos mejorar la transición", afirma Kosenick. "Todos estos objetivos nos llevaron a diseñar los tenis con ocho cámaras Air en contacto directo con el suelo, lo que permite que las cámaras se compriman de manera más efectiva y que sean más flexibles, ofreciendo así una sensación de más elasticidad y más rebote que lleva el enfoque de unos tenis de alto rendimiento Nike a unos tenis que quieres usar todo el día".