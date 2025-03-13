Los Air Max Dn8: la innovación más reciente de Nike en Dynamic Air

Los Air Max Dn8: la innovación Dynamic Air más reciente de Nike
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Los Air Max Dn8, el lanzamiento Max Air más reciente de Nike, cuentan con la tecnología innovadora Dynamic Air para ofrecer una amortiguación irreal.
Descubre qué se siente caminar con Air gracias al lanzamiento de los Nike Air Max Dn8. La innovación es la piedra angular de todos los diseños de Nike, y este nuevo experimento con la tecnología Air Max es la incorporación más reciente a la línea de tenis icónicos que existe hace décadas. Hoy, los Air Max Dn8 incorporan la distinguida historia Air Max con la mirada puesta en las innovaciones del futuro.
"Cuando diseñamos los Dn8 pensamos en lo que hace tan geniales a algunos de nuestros modelos Air Max clásicos favoritos: que puedes ponértelos rápidamente y, sea como sea tu día, esos tenis no solo cumplen con tus expectativas, sino que las superan", comenta Jonathan Kosenick, líder de diseño de sportswear para hombre en Nike. "Queríamos crear unos tenis que se pudieran usar en cualquier lugar y situación".
Eso requiere dar un nuevo enfoque a los Air Max clásicos, inspirarse en las tecnologías del tenis de alto rendimiento de élite y crear un diseño con una estética adaptada para el día a día. Con un enfoque sin precedentes, los Air Max Dn8 aprovechan la tecnología Dynamic Air de Nike en todo el largo del pie, lo que permite la continua circulación de aire desde el talón a la punta y ofrece una máxima comodidad.
Los tenis, que son una evolución de sus predecesores, los Air Max Dn, utilizan dos unidades Air de presión dual y ocho tubos para ofrecer responsividad que brinda comodidad en la planta del pie mientras te mueves. ¿Cómo funcionan exactamente? Se trata de un movimiento dinámico: a medida que pasas del talón a la punta al caminar, el aire se mueve de manera fluida a través de la unidad Air y se va ajustando para ofrecer una amortiguación y un soporte que puedes sentir de manera activa debajo del pie. Al igual que con los tenis de correr de élite Nike, la propulsión y la comodidad fueron elementos clave durante todo el proceso de diseño y prueba de los tenis. El resultado es un nivel irreal de amortiguación, transición, sensación y movimiento.
"Queríamos que los Dn8 estuvieran más cercanos al suelo, que se sintiera más la unidad Air. Queríamos mejorar la transición", afirma Kosenick. "Todos estos objetivos nos llevaron a diseñar los tenis con ocho cámaras Air en contacto directo con el suelo, lo que permite que las cámaras se compriman de manera más efectiva y que sean más flexibles, ofreciendo así una sensación de más elasticidad y más rebote que lleva el enfoque de unos tenis de alto rendimiento Nike a unos tenis que quieres usar todo el día".
La parte superior suave y transpirable completa la tecnología Dynamic Air, representando así las ideas de fluidez y movimiento con un look elegante y moderno. Los materiales mejorados ofrecen una sensación premium y una durabilidad que se destaca. Todas estas características combinadas con las unidades Air, dan como resultado unos tenis que redefinen el concepto de cómo los tenis Air Max pueden lucir.
Los Air Max Dn8 estarán disponibles en una combinación de colores rosas en tonos vivos en la SNKRS App y con distribuidores seleccionados el 6 de febrero de 2025. El modelo estará disponible a nivel mundial en nike.com y distribuidores seleccionados en la fecha de lanzamiento del 6 de marzo de 2025. Combinaciones de colores para hombre, mujer y niños se lanzarán en las próximas semanas.