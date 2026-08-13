Nike Ja 4: el siguiente paso en la evolución del calzado de Ja

A pesar del enfoque familiar, existen algunas diferencias claras entre los Ja 4 y los Ja 3. Una de las actualizaciones más notables es el diseño de la planta del pie. Mientras que los Ja 3 utilizaban espuma híbrida ZoomX , los Ja 4 han cambiado a Cushlon 3.0 que, en combinación con una plantilla elevada de espuma Super Critical, proporciona una pisada responsiva, explosiva y estable. El JA-Frame de TPU envuelve el pie, lo que te ayuda a mantenerte firme para el despegue, los cortes rápidos y el ataque a la canasta.

El uso de un estampado texturizado crea un aspecto más rugoso, proporciona más dimensionalidad y aumenta la durabilidad. El patrón de tracción de precisión con agarre en la suela también está inspirado en el logotipo de Ja, una representación más sutil que el prominente "JA" que se veía en la versión anterior de los tenis.

Cuando se trata de diseño, los Ja 4 logran un equilibrio único. El equipo de diseño adoptó un enfoque más minimalista, moderno, centrado en el rendimiento y más simple para esta nueva versión, sin perder la actitud vanguardista gracias a los ángulos agudos. Una parte fundamental de este diseño es la incorporación del logotipo "JA" con forma de colmillo, inspirado en su característico movimiento "bulldog".

"Todo el mundo recuerda los momentos en los que Ja parece desafiar la gravedad, pero también está ese movimiento Bulldog; la gente suele olvidar lo explosivo que es cuando juega con los pies en la cancha", afirmó Leon Gu, diseñador experto de productos de Nike. "Así que queríamos volver a poner el foco en esa velocidad".

Repleta de mensajes ocultos y elementos de diseño únicos, la última incorporación a la línea de tenis exclusivos de Ja está diseñada pensando tanto en los jugadores de básquetbol veteranos como en los novatos. 12 Time, un nuevo estilo que conserva las características principales que los jugadores están acostumbrados a esperar de los tenis exclusivos de Ja a un precio más bajo, se lanzará poco después.