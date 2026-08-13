Nike Ja 4: el siguiente paso en la evolución del calzado de Ja
Novedades sobre productos
Los Nike Ja 4 llegan en agosto de 2026 con nuevas características de amortiguación, tracción y diseño. Te contamos qué cambió con respecto a los Ja 3, cómo son las tallas y dónde comprarlos.
Puntos clave
- Los Ja 4 estarán disponibles el 13 de agosto de 2026, en Nike.com y en distribuidores seleccionados.
- Los Ja 4 incorporan varias mejoras con respecto a los Ja 3, entre ellas, un nuevo JA-Frame de TPU que aporta mayor estabilidad, una espuma renovada en la planta del pie, una plantilla más responsiva y un estampado texturizado que aumenta la durabilidad, además de múltiples actualizaciones en el diseño.
- Nike lanzará cinco combinaciones de colores diferentes de los Ja 4.
- Los Ja 4 se lanzan junto con "12 Time", un nuevo estilo que refleja los beneficios que los basquetbolistas están acostumbrados a esperar de los tenis exclusivos de Ja a un precio más bajo.
Ja Morant está de regreso con el lanzamiento de un nuevo tenis, que agrega otro elemento a su singular trayectoria en el calzado y hará que la defensa tiemble. Los Nike Ja 4 son unos tenis de básquetbol creados para el estilo de juego de los bases, diseñados en torno al explosivo juego lateral de la superestrella. Hay varias actualizaciones importantes con respecto a los Ja 3, como el cambio de la espuma híbrida ZoomX por Cushlon 3.0 en la planta del pie, que aporta mayor estabilidad, y el nuevo sistema de contención, diseñado para brindar una sensación de mayor seguridad durante el juego.
Los Ja 4 se lanzarán el 15 de agosto de 2026. Cuentan con cinco combinaciones de colores diferentes a un precio de $125 y diseños especiales con costo adicional. Te contamos todo lo que necesitas saber.
No te pierdas los Ja 4
Con cada nueva iteración de la línea de tenis Ja Morant, se busca que el calzado se parezca más a Ja, cuya historia de determinación y perseverancia inspira a la próxima generación de jugadores de básquetbol. Desde sus humildes raíces en Carolina del Sur hasta su reclutamiento por una universidad de categoría media-alta, el jugador de baja estatura ha estado a la altura del desafío en cada paso del camino.
"La presencia de Ja supera su tamaño, y queremos que los jóvenes de hoy tengan esa misma mentalidad. La determinación y la intensidad que aporta cada vez que pisa la cancha se convierten en un vínculo para los atletas que juegan con ese mismo fuego", dijo Monique Currie, gerente de producto de Nike.
Es importante destacar que los Ja 4 están tan inspirados en Ja como los anteriores. No es de extrañar que la textura vanguardista y agresiva de la parte superior sea una expresión creativa del estilo de juego explosivo de Ja. Se encuentra en todo el tenis.
"Es más que un tenis", afirma Currie. "Es un movimiento y un momento, una oportunidad para que los atletas sientan la confianza, la determinación y la presencia que Ja tiene en el momento en que pisa la cancha".
¿Qué cambió de los Ja 3 a los Ja 4?
A pesar del enfoque familiar, existen algunas diferencias claras entre los Ja 4 y los Ja 3. Una de las actualizaciones más notables es el diseño de la planta del pie. Mientras que los Ja 3 utilizaban espuma híbrida ZoomX , los Ja 4 han cambiado a Cushlon 3.0 que, en combinación con una plantilla elevada de espuma Super Critical, proporciona una pisada responsiva, explosiva y estable. El JA-Frame de TPU envuelve el pie, lo que te ayuda a mantenerte firme para el despegue, los cortes rápidos y el ataque a la canasta.
El uso de un estampado texturizado crea un aspecto más rugoso, proporciona más dimensionalidad y aumenta la durabilidad. El patrón de tracción de precisión con agarre en la suela también está inspirado en el logotipo de Ja, una representación más sutil que el prominente "JA" que se veía en la versión anterior de los tenis.
Cuando se trata de diseño, los Ja 4 logran un equilibrio único. El equipo de diseño adoptó un enfoque más minimalista, moderno, centrado en el rendimiento y más simple para esta nueva versión, sin perder la actitud vanguardista gracias a los ángulos agudos. Una parte fundamental de este diseño es la incorporación del logotipo "JA" con forma de colmillo, inspirado en su característico movimiento "bulldog".
"Todo el mundo recuerda los momentos en los que Ja parece desafiar la gravedad, pero también está ese movimiento Bulldog; la gente suele olvidar lo explosivo que es cuando juega con los pies en la cancha", afirmó Leon Gu, diseñador experto de productos de Nike. "Así que queríamos volver a poner el foco en esa velocidad".
Repleta de mensajes ocultos y elementos de diseño únicos, la última incorporación a la línea de tenis exclusivos de Ja está diseñada pensando tanto en los jugadores de básquetbol veteranos como en los novatos. 12 Time, un nuevo estilo que conserva las características principales que los jugadores están acostumbrados a esperar de los tenis exclusivos de Ja a un precio más bajo, se lanzará poco después.
Información del lanzamiento de los Ja 4
El lanzamiento de los Ja 4 está previsto para el 13 de agosto de 2026 y estarán disponibles en nike.com y en distribuidores seleccionados. 12 Time se lanzará a principios de septiembre de 2026.
Los tenis vienen en cinco combinaciones de colores a un precio de $125 por par, con diseños especiales con costo adicional.
Preguntas frecuentes
¿Qué novedades hay en los Nike Ja 4 en comparación con los Ja 3?
Una de las actualizaciones más importantes es la espuma de la planta del pie, para proporcionar a los atletas más estabilidad. Los Ja 4 utilizan Cushlon 3.0, un cambio con respecto a la espuma híbrida ZoomX utilizada en los Ja 3, que permite a los jugadores saltar sin vacilación y recuperarse rápidamente. También se han realizado actualizaciones fundamentales en la plantilla, un nuevo JA-Frame de TPU y otros elementos de diseño únicos.
¿Los Nike Ja 4 son buenos para bases?
Los Ja 4 están diseñados principalmente para un estilo de juego propio de un base, aunque son un modelo versátil, pensado más para un estilo de juego que para una posición específica.
¿Qué tan duraderos son los tenis Ja Morant?
Los Ja 4 se fabricaron con un enfoque en el soporte duradero con materiales seleccionados por su resistencia y durabilidad.
¿El ajuste de los Ja 4 coincide con la talla indicada?
Prueba media talla más grande para tener espacio adicional en el antepié.