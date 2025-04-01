Ideal para ganar
Nike Teens
Cómodo, sencillo y hecho para moverte. Con una mezcla de tonos pastel y neutros, tienes un conjunto divertido pero poderoso para cualquier actividad, porque darlo todo no significa renunciar a verte bien. Las capas versátiles absorbentes de sudor combinadas con prendas cómodas y elásticas te hacen lucir igual de bien durante una carrera o cuando te tomas una foto.
Forma y funcionalidad
✅ Empieza con lo básico: elige prendas que te permitan moverte al máximo, como los shorts Nike Dri-FIT 2 en 1 o los pantalones deportivos oversized Nike Sportswear. Date espacio para estirarte o dar tus mejores pasos combinando siluetas elásticas y ceñidas con prendas amplias.
✅ Juega con los tonos pastel: dale energía a tus movimientos de potencia y haz que destaquen con tonos neutros. (Añade un toque de color con tus tenis).
✅ Dale brillo: las scrunchies, las bandas para la cabeza, las cintas y el maquillaje con brillos añaden un poco de actitud y te permiten brillar.
"El deporte me hace sentir libre, y suelo usar colores llamativos y brillantes. Así es como expreso mi energía".
Phoebe
Runner y ciclista
Persigue el brillo
Crea looks bonitos, cómodos y que se adapten a tu ritmo. Desde los shorts cargo de tejido Woven transpirables hasta la camiseta de tirantes de escote alto suave y elástica y la chamarra Dri-FIT, estas prendas te mantienen en movimiento.