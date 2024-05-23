La historia de los Air Max 97

A pesar de lo que puedas haber leído, los trenes bala japoneses no fueron la inspiración para la icónica edición "Silver Bullet" de los Air Max 97. En cambio, el diseñador Christian Tresser dijo que se inspiró en la naturaleza, específicamente en las ondas que aparecen cuando cae una gota de agua en un estanque.

"El agua cae y se irradia hacia la unidad Air, afirmó Tresser. En su diseño, el ribete reflectante plateado da a los Air Max 97 un aspecto mecánico contrastante, un concepto que, según Tresser, proviene de su amor por las bicicletas de montaña y sus componentes metálicos.

Ese diseño duradero es solo la mitad de la historia. Los 97 fueron los primeros tenis con una unidad Air visible y completa, que los convirtió en uno de los tenis más innovadores de su época.