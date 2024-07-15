Nike lanza su estilo más reciente de Air Max: el Air Max Scorpion

Gracias al nuevo software de realidad virtual y a las herramientas de simulación, los equipos de diseño del calzado han podido acelerar el ritmo de creación. Estas tecnologías permitieron colaborar mano a mano y en tiempo real a los diseñadores, ingenieros y desarrolladores.

El proceso impulsó la aceleración de las pruebas y la creación de prototipos, incluidas las pruebas rápidas internas de prototipos virtuales o gemelos digitales. Con estos prototipos virtuales, el equipo pudo reducir la necesidad de utilizar muestras físicas de los productos, lo que disminuyó también el impacto ambiental.

Mientras que los protocolos de pruebas anteriores requerían ocho semanas para desarrollar una sola idea, en solo cinco semanas se hicieron docenas de conceptos de diseño. Nancy Eisenmenger, investigadora experta de materiales de Nike, dijo que la mejora de los procesos permitió al equipo saber cuáles eran los límites de los materiales y "optimizar su rendimiento y fabricación sin comprometer la estética".

Fecha de lanzamiento: La fecha de lanzamiento del Nike Air Max Scorpion es el 5 de octubre de 2022.