Calzado de entrenamiento frente al calzado de running: ¿cuál es la diferencia?

No importa si corres, vas al gimnasio o haces ambas cosas, necesitas un equipo adecuado que respalde tu esfuerzo y te permita rendir al máximo. Pero con tantas opciones de calzado deportivo en el mercado, puede resultar difícil saber si te convienen más unos tenis de entrenamiento o unos de correr, según la actividad que practiques.

Es posible que tengas la tentación de simplemente calzarte tu calzado deportivo más cómodo y salir, pero usar el tipo de calzado incorrecto para tu entrenamiento puede aumentar el riesgo de lesiones.

¿Cuál es la diferencia entre los tenis de entrenamiento y los tenis de correr? Si bien los tenis de cross-training y los tenis de correr comparten algunas características, los de correr ofrecen la amortiguación necesaria para recorrer largas distancias, mientras que los de entrenamiento están diseñados para acompañar una mayor variedad de movimientos.

A la hora de elegir entre tenis de entrenamiento o de correr, esto es lo que debes tener en cuenta.