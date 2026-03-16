Calzado de entrenamiento frente al calzado de running: ¿cuál es la diferencia?

¿Cuál es la diferencia entre los tenis de entrenamiento y los tenis de correr, y cuáles deberías elegir?
Guía de compra
Los calzados de correr y de entrenamiento admiten diferentes tipos de movimiento, y conocer la distinción es esencial para obtener los mejores resultados en cada entrenamiento.
No importa si corres, vas al gimnasio o haces ambas cosas, necesitas un equipo adecuado que respalde tu esfuerzo y te permita rendir al máximo. Pero con tantas opciones de calzado deportivo en el mercado, puede resultar difícil saber si te convienen más unos tenis de entrenamiento o unos de correr, según la actividad que practiques.
Es posible que tengas la tentación de simplemente calzarte tu calzado deportivo más cómodo y salir, pero usar el tipo de calzado incorrecto para tu entrenamiento puede aumentar el riesgo de lesiones.
¿Cuál es la diferencia entre los tenis de entrenamiento y los tenis de correr? Si bien los tenis de cross-training y los tenis de correr comparten algunas características, los de correr ofrecen la amortiguación necesaria para recorrer largas distancias, mientras que los de entrenamiento están diseñados para acompañar una mayor variedad de movimientos.
A la hora de elegir entre tenis de entrenamiento o de correr, esto es lo que debes tener en cuenta.
Conclusiones rápidas
- Los tenis de correr están diseñados para favorecer el movimiento hacia adelante y para ofrecer amortiguación en largas distancias.
- Los tenis de entrenamiento brindan soporte para movimientos laterales, levantamiento de pesas y ejercicios multidireccionales.
- Usar el calzado incorrecto puede aumentar el riesgo de lesiones y afectar el rendimiento.
- Elige tenis de correr para sumar kilómetros y tenis de entrenamiento para el gimnasio y HIIT.
¿Qué son los calzados de correr?
Correr ofrece numerosos beneficios para la salud física y mental, desde reducir la ansiedad hasta mejorar la capacidad pulmonar. Sin embargo, el impacto repetido de los pies contra el suelo puede generar tensión en el cuerpo y provocar lesiones si no utilizas el equipo adecuado.
Los tenis de correr están diseñados para absorber el impacto y acompañar el movimiento hacia adelante, sin dejar de ser ligeros para que puedas desplazarte con agilidad por el pavimento o la pista. Además, cuentan con mayor amortiguación en la entresuela y mejor soporte para el arco que los tenis de entrenamiento, lo que ayuda a reducir el riesgo de lesiones por sobreuso, como las fracturas por estrés.
Cuándo usar calzado de correr
Puede parecer obvio, pero los calzados de correr están diseñados específicamente para correr, por lo que debes usarlos cuando corras. La única excepción es cuando corres distancias cortas en la cinta para calentar antes de un entrenamiento con pesas: en ese caso, puedes usar tus tenis de cross-training, siempre que no superes aproximadamente 1.5 km. Pero si vas a correr distancias más largas, ya sea en la calle o en la cinta, lo mejor es optar por unos tenis ligeros de correr en pavimento. Para entrenamientos de velocidad o con ritmo, muchos runners prefieren tenis más ligeros y responsivos. En cambio, los modelos con mayor amortiguación suelen ser la opción ideal para carreras de recuperación y días de mayor kilometraje. Si corres al aire libre, debes tener un calzado de trail running, que brinda una mayor protección en terrenos irregulares.
Qué buscar en unos tenis de correr
- Comodidad y buen ajuste: pruébate los tenis hacia el final del día y con los calcetines de correr que normalmente usas, preferiblemente que absorban la humedad. Así te asegurarás de elegir la talla y el ajuste adecuados. La punta debe ser lo suficientemente espaciosa para que puedas moverte y estirarte, y el cuello del talón no debe rozar ni deslizarse sobre el talón. Debe sentirse bien desde el principio; no confíes en que se amoldará con el tiempo.
- Amortiguación y respuesta inmediata: apunta a un calzado con mucha amortiguación en la entresuela, especialmente si corres largas distancias. La amortiguación ayuda a absorber el impacto y a reducir el estrés en el cuerpo, mientras que la responsividad se refiere a la rapidez con la que el tenis devuelve la energía para impulsarte hacia adelante. Por ejemplo, el nuevo sistema de amortiguación Nike Zoom está diseñado para equilibrar la protección contra impactos con un buen retorno de energía. Una buena regla general es que los tenis deben brindar protección y estabilidad, sin resultar demasiado blandos debajo del pie.
- Sensación de ligereza: tu calzado de correr no debería frenarte. Elige un modelo con una confección ligera, pero que mantenga la amortiguación donde más la necesitas.
- Tracción y protección: si vas a correr en senderos, busca un calzado con resaltes más profundos (también conocidos como tacos) y una parte superior más duradera.
- La caída correcta del talón a la punta: los tenis de correr tradicionales suelen tener una caída del talón a la punta de 10 mm o más, debido a la mayor amortiguación en el talón. Esto puede ser útil si tiendes a apoyar primero el talón al correr. En cambio, si tu pisada es más de mediopié o antepié, o si sueles tener molestias en las rodillas, puede convenirte una caída menor.
¿Qué es el calzado de cross training?
Los tenis de entrenamiento están diseñados para soportar una gran variedad de movimientos, desde ejercicios pliométricos laterales hasta sentadillas y cambios rápidos de dirección. Por lo general, tienen una suela más plana, una caída del talón a la punta más baja y mayor flexibilidad. También están diseñados para brindar más estabilidad. Por ejemplo, la línea Nike Metcon está pensada para ofrecer mayor estabilidad durante levantamientos pesados.
Cuándo usar calzado de entrenamiento
Los calzados de entrenamiento son efectivos para una amplia gama de actividades, que incluyen:
- Intervalos de alta intensidad (HIIT)
- Entrenamiento al aire libre/boot camps
- Levantamiento de pesas
- Entrenamiento de fuerza
- Ejercicios pliométricos
- Entrenamiento de agilidad
- Básquetbol, voleibol y tenis
- Clases de aeróbicos
- Cross training
- Zumba y clases de danza
- Algunas clases de yoga (opcional)
Qué buscar en un calzado de entrenamiento
El calzado de cross-training que sea el más adecuado para ti dependerá de tu actividad, pero en general, te recomendamos buscar lo siguiente:
- Comodidad y buen ajuste: asegúrate de que puedas mover los dedos con libertad, que el talón no se deslice y que el pie no presione demasiado la parte superior. Elige el calzado que te dé la mejor sensación inicial; no confíes en que se amoldará con el tiempo.
- Soporte para el arco: elige un calzado con la amortiguación adecuada para sostener el arco del pie, lo que puede ayudar a reducir el riesgo de esguinces.
- Estabilidad: las suelas más anchas y firmes ayudan a mantener el pie en su lugar durante movimientos laterales.
- Soporte firme del talón: proporciona mayor estabilidad en el tobillo, especialmente durante levantamientos de pesas.
- Parte superior duradera y con soporte: busca materiales que ofrezcan mayor soporte y protección.
Por qué un solo calzado no sirve para todo
Los tenis están diseñados según los patrones de movimiento para los que se utilizan. Los tenis de correr destacan en el movimiento repetitivo hacia adelante. Algunos modelos están pensados para ser ligeros y flexibles, ideales para correr más rápido, mientras que otros incorporan entresuelas más gruesas y máxima amortiguación para carreras largas o días de recuperación, según Harvard Health. En cambio, los tenis de entrenamiento tienen una amortiguación más firme y priorizan la estabilidad y el control para movimientos laterales.
Por ejemplo, usar tenis de cross-training para correr no solo puede resultar incómodo, sino que también puede aumentar el riesgo de lesiones, ya que no ofrecen la misma amortiguación para absorber el impacto de cada paso.
Comparación entre tenis de correr y tenis de entrenamiento
Calzado de correr
- Soporta el movimiento hacia adelante
- Tiene más amortiguación en la entresuela
- Ofrece mayor caída del talón a la punta
- Es más ligero y transpirable
Calzado de entrenamiento
- Soporta el movimiento multidireccional
- Ofrece amortiguación firme en el talón
- Menor caída del talón a la punta
- Es más duradero
Qué tenis usar según tu entrenamiento
- Carreras largas o kilómetros en la cinta: tenis de correr
- Levantamiento de pesas o HIIT: tenis de entrenamiento
- Entrenamientos mixtos: elige el calzado según el tipo de movimiento que predomine
Preguntas frecuentes
¿Puedo usar tenis de entrenamiento para correr?
A menos que corras una distancia corta de menos de 1.5 km, generalmente no es una buena idea usar un calzado de entrenamiento para correr. Los calzados de entrenamiento no solo pueden ser más pesados
¿Puedo usar tenis de correr para entrenar?
Los calzados de correr no brindan suficiente estabilidad y soporte para los movimientos laterales, por lo que no se recomiendan para entrenar en el gimnasio. Hacer ejercicios pliométricos con tenis de correr, especialmente si incluyen movimientos laterales, puede aumentar el riesgo de lesiones.
¿Qué es mejor para caminar: tenis de correr o de entrenamiento?
Un calzado de correr te proporcionará más soporte y amortiguación para caminar largas distancias que un calzado de entrenamiento. Si solo vas a dar un paseo corto e informal, cualquier tipo de calzado cómodo está bien. Pero si participas en una caminata organizada, en un maratón caminando o recorres largas distancias, lo más recomendable es usar tenis de correr.
¿Debería usar tenis de entrenamiento o tenis de correr para HIIT?
Los entrenamientos de intervalos de alta intensidad (HIIT) suelen incluir movimientos en distintas direcciones y muchos ejercicios pliométricos. Los tenis de entrenamiento están diseñados para estabilizar el pie durante movimientos laterales o al aterrizar de un salto, por lo que resultan mucho más adecuados para HIIT que los tenis de correr.
¿Puede un solo par de tenis servir para correr y entrenar?
Técnicamente sí, pero por lo general no se recomienda. Esto se debe a que los tenis de correr incorporan mucha amortiguación para favorecer el movimiento hacia adelante, mientras que los de entrenamiento tienen menos amortiguación y mayor estabilidad para los movimientos laterales. Usar el mismo par para ambas actividades puede aumentar el riesgo de lesiones y hacer que el calzado se desgaste más rápido. Dicho esto, existen algunos tenis de cross-training que pueden funcionar bien para sesiones ligeras que combinan carrera y ejercicios de entrenamiento.