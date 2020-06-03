Entraña con papas asadas

Nutrición
Última actualización: 3 de junio de 2020

Por Nike Training

Entraña con papas asadas

Prepara este platillo lleno de sabor y listo para servir en 40 minutos. Para 4 porciones.

Este no es el típico plato de carne y verduras. Prueba esta deliciosa receta para condimentar tu cena.

La gran cantidad de proteínas de esta sabrosa comida hace que valga la pena el esfuerzo. No contiene gluten, productos lácteos ni frutos secos.

Ingredientes

998 g de papas pequeñas
300 g de tomates cherry
15 ml de aceite de oliva
1 limón
1 diente de ajo
25 g de perejil picado
30 ml de aceite de oliva
150 g de rúcula
600 g de entraña

Instrucciones

  1. Precalienta el horno a 400 °F. Lava y seca las papas y los tomates y colócalos en una bandeja para hornear, agrega unas gotas de aceite de oliva y condimenta con sal y pimienta al gusto. Hornea de 20 a 30 minutos.
  2. Pela y pica el ajo. A continuación, combínalo con el perejil, la ralladura y el jugo de limón, el aceite de oliva y la sal, y usa la mezcla para aderezar la rúcula.
  3. Cocina la entraña en una sartén a fuego alto durante unos minutos por ambos lados. Sazona con sal y pimienta al gusto. Déjala reposar durante 10 minutos y córtala en rodajas finas. Coloca la entraña, las papas asadas y los tomates en una cama de rúcula y sirve. ¡Delicioso!

Instrucciones

  1. Precalienta el horno a 204,4 °C. Lava y seca las papas y los tomates y colócalos en una bandeja para hornear, agrega unas gotas de aceite de oliva y condimenta con sal y pimienta al gusto. Hornea de 20 a 30 minutos.
  2. Pela y pica el ajo. A continuación, combínalo con el perejil, la ralladura y el jugo de limón, el aceite de oliva y la sal, y usa la mezcla para aderezar la rúcula.
  3. Cocina la entraña en una sartén a fuego alto durante unos minutos por ambos lados. Sazona con sal y pimienta al gusto. Déjala reposar durante 10 minutos y córtala en rodajas finas. Coloca la entraña, las papas asadas y los tomates en una cama de rúcula y sirve. ¡Delicioso!

Información nutricional por porción

653 calorías
59 g de carbohidratos
50 g de proteína
24 g de grasa

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Publicado originalmente: 24 de mayo de 2020

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