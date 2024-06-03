Crea espacios deportivos para las niñas

Las niñas necesitan ropa que se ajuste y se adapte a ellas, espacios cercanos que sean limpios y seguros para gestionar las necesidades de higiene, y entrenamientos programados en lugares y horas que no pongan en riesgo su seguridad física. Si bien no necesariamente se puede construir un baño mejor, se puede crear una experiencia segura y cómoda al considerar estas necesidades al planificar sesiones y ubicaciones deportivas.

Y recuerda, a muchas niñas no se les anima a practicar deportes. El solo hecho de asistir es un riesgo, así que es aún más importante para ellas tener un entorno positivo y saludable que les permita sentirse seguras y divertirse, y que esté libre de discriminación y juicios.