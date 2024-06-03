Céntrate en el progreso en vez del rendimiento

Para los entrenadores, esto se llama "enfoque de dominio". Es un conjunto de técnicas que fomentan la motivación y el esfuerzo, desarrollan habilidades atléticas y reducen la ansiedad. Los entrenadores que usan este enfoque crean oportunidades para que las jóvenes realmente se involucren y se responsabilicen de su aprendizaje. Un entrenador con un enfoque de dominio se centra en:

Cosas que una atleta puede controlar:

Los entrenadores que se enfocan en lo que una atleta puede controlar, como esforzarse, probar cosas nuevas y no rendirse ante situaciones difíciles, ayudan a la atleta a desarrollar los pilares imprescindibles del rendimiento y a no solo centrarse en el resultado final. Enfocarse en lo que pueden controlar también les ayuda a las atletas a reconocer cómo trazan su propio camino y el tipo de jugadoras en las que se convierten. Cosas que una atleta puede controlar:

Nadie toma una raqueta de tenis y se convierte en Serena Williams en un día. Y si una niña nueva en el tenis se compara con Serena o incluso con la mejor jugadora de su equipo, solo se decepcionará. En cambio, celebrar los pequeños momentos, como la primera vez que la pelota cruza la red, el rally más largo que complete o la primera vez que haga bien un servicio overhand, la mantendrá motivada a seguir aprendiendo. Superar los errores:

Las niñas normalmente asimilan los errores de forma distinta que los niños, es común que lo tomen más personal y que las lleve a rendirse más rápido para evitar la incomodidad. Descubrir cómo superar mentalmente los errores ayuda a las niñas a sentirse más seguras, a concentrarse en la siguiente jugada y divertirse.

Las niñas quieren darse cuenta de su progreso, no solo con victorias y derrotas, sino también con las habilidades que aprenden. Nadie nace levantando un trofeo de campeonato. El progreso lleva tiempo y eso significa que es igual de importante celebrar las victorias diarias (desarrollar habilidades, esfuerzo, apoyo y trabajo en equipo) como los juegos ganados y los goles anotados.