Cómo lograr que las niñas hagan deporte y no lo abandonen

Guía para entrenar a niñas

Los expertos dicen que las niñas tienen un mejor rendimiento físico, mental, emocional y social cuando cuentan con la oportunidad de jugar. Sin embargo, hoy en día abandonan los deportes a un ritmo dos veces mayor que los niños. Como parte del trabajo de Nike con socios comunitarios y expertos para revertir esta tendencia de abandono, creamos la Guía para entrenar a niñas: un recurso para ayudar a orientar, empoderar y apoyar a las jóvenes.

Última actualización: 3 de junio de 2024
4 minutos de lectura
Cómo lograr que las niñas hagan deporte y no lo abandonen

Las niñas quieren hacer deporte. Quieren moverse, competir, arriesgarse y sentir que forman parte de algo. Lo difícil es hacer que vayan al campo o al gimnasio, asegurarse de que tienen el equipo necesario (como bras deportivos y ligas para el cabello) y mantenerlas interesadas.

Los expertos dicen que las niñas tienen un mejor rendimiento físico, mental, emocional y social cuando cuentan con la oportunidad de jugar. Sin embargo, las niñas abandonan los deportes a un ritmo dos veces mayor que los niños. Para las niñas de comunidades urbanas y las niñas de color, las cifras son aún peores.

Cómo lograr que las niñas hagan deporte y no lo abandonen

La buena noticia es que todos podemos poner de nuestra parte para lograr que las niñas hagan deportes y no los abandonen. Las niñas necesitan algunas cosas clave para crear una conexión positiva y significativa con el deporte:

  1. Oportunidades de formar parte del equipo, competir, hacer amistades y conectar con los integrantes del equipo y los adultos que las rodean.
  2. Los modelos que tengan para seguir también son muy importantes, como mujeres entrenadoras y personas de su entorno que apoyen a las atletas femeninas. Las niñas que cuentan con estos factores en sus vidas tienen más probabilidades de no abandonar el deporte cuando se hacen mayores.
  3. Por último, para que continúen haciendo deporte y no abandonen, es necesario crear una cultura deportiva que incluya y celebre a las niñas. Esto comienza con la cultura que creamos en nuestros equipos.

Nike está trabajando con socios comunitarios y expertos para revertir la tendencia de abandono en el deporte. Los adultos en la vida de las niñas pueden ser defensores y aliados en este esfuerzo al crear experiencias positivas para las niñas en la cancha, la pista, el campo de juego y en cualquier otro lugar donde las niñas se ejerciten. Junto con expertos, creamos esta guía como un lugar para que todos puedan comenzar. Y si buscas más consejos, consulta estas hojas de consejos.

Cómo lograr que las niñas hagan deporte y no lo abandonen

Prepáralas para el éxito

  1. Inspíralas a amar el deporte
    Inspira a las niñas (y a los niños) con ejemplos de mujeres atletas y equipos femeninos. De igual manera, permite que las niñas se apropien del espacio. Si tienes casilleros, decóralos. Pide a las niñas que participen en la creación de los nombres y los carteles del equipo, y en todo aquello que las identifique como parte de este.
  2. Ten en cuenta los prejuicios
    Las niñas enfrentan diferentes expectativas que los niños y, en algunos casos, esto dificulta su proceso. Pregúntate si las animas tanto como a los niños, si las consideras frágiles o si juzgas su comportamiento de forma diferente (si crees que son "mandonas" mientras que los niños se comportan como "capitanes"). Dedica tiempo a pensar en lo que haces para crear un campo de juego nivelado. Al finalizar cada entrenamiento, pregúntate si esperabas algo diferente de las niñas en comparación con los niños.
  3. Haz que las familias se involucren
    Hacer o no hacer deportes, no siempre depende de las niñas. Es importante lograr que los padres y las personas que las cuidan adopten un papel activo en la participación de las niñas. Invítalos a animarlas en cada práctica. Organiza partidos de práctica que incluyan a los miembros de la familia. Cuando las familias participan, las niñas tienen más probabilidades de continuar con el deporte.

Más información sobre cómo empoderar a las niñas en tu comunidad.

Obtén la guía

Publicado originalmente: 21 de mayo de 2024

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