Cómo lograr que las niñas hagan deporte y no lo abandonen
Guía para entrenar a niñas
Los expertos dicen que las niñas tienen un mejor rendimiento físico, mental, emocional y social cuando cuentan con la oportunidad de jugar. Sin embargo, hoy en día abandonan los deportes a un ritmo dos veces mayor que los niños. Como parte del trabajo de Nike con socios comunitarios y expertos para revertir esta tendencia de abandono, creamos la Guía para entrenar a niñas: un recurso para ayudar a orientar, empoderar y apoyar a las jóvenes.
Las niñas quieren hacer deporte. Quieren moverse, competir, arriesgarse y sentir que forman parte de algo. Lo difícil es hacer que vayan al campo o al gimnasio, asegurarse de que tienen el equipo necesario (como bras deportivos y ligas para el cabello) y mantenerlas interesadas.
Los expertos dicen que las niñas tienen un mejor rendimiento físico, mental, emocional y social cuando cuentan con la oportunidad de jugar. Sin embargo, las niñas abandonan los deportes a un ritmo dos veces mayor que los niños. Para las niñas de comunidades urbanas y las niñas de color, las cifras son aún peores.
La buena noticia es que todos podemos poner de nuestra parte para lograr que las niñas hagan deportes y no los abandonen. Las niñas necesitan algunas cosas clave para crear una conexión positiva y significativa con el deporte:
- Oportunidades de formar parte del equipo, competir, hacer amistades y conectar con los integrantes del equipo y los adultos que las rodean.
- Los modelos que tengan para seguir también son muy importantes, como mujeres entrenadoras y personas de su entorno que apoyen a las atletas femeninas. Las niñas que cuentan con estos factores en sus vidas tienen más probabilidades de no abandonar el deporte cuando se hacen mayores.
- Por último, para que continúen haciendo deporte y no abandonen, es necesario crear una cultura deportiva que incluya y celebre a las niñas. Esto comienza con la cultura que creamos en nuestros equipos.
Nike está trabajando con socios comunitarios y expertos para revertir la tendencia de abandono en el deporte. Los adultos en la vida de las niñas pueden ser defensores y aliados en este esfuerzo al crear experiencias positivas para las niñas en la cancha, la pista, el campo de juego y en cualquier otro lugar donde las niñas se ejerciten. Junto con expertos, creamos esta guía como un lugar para que todos puedan comenzar. Y si buscas más consejos, consulta estas hojas de consejos.
Prepáralas para el éxito
- Inspíralas a amar el deporte
Inspira a las niñas (y a los niños) con ejemplos de mujeres atletas y equipos femeninos. De igual manera, permite que las niñas se apropien del espacio. Si tienes casilleros, decóralos. Pide a las niñas que participen en la creación de los nombres y los carteles del equipo, y en todo aquello que las identifique como parte de este.
- Ten en cuenta los prejuicios
Las niñas enfrentan diferentes expectativas que los niños y, en algunos casos, esto dificulta su proceso. Pregúntate si las animas tanto como a los niños, si las consideras frágiles o si juzgas su comportamiento de forma diferente (si crees que son "mandonas" mientras que los niños se comportan como "capitanes"). Dedica tiempo a pensar en lo que haces para crear un campo de juego nivelado. Al finalizar cada entrenamiento, pregúntate si esperabas algo diferente de las niñas en comparación con los niños.
- Haz que las familias se involucren
Hacer o no hacer deportes, no siempre depende de las niñas. Es importante lograr que los padres y las personas que las cuidan adopten un papel activo en la participación de las niñas. Invítalos a animarlas en cada práctica. Organiza partidos de práctica que incluyan a los miembros de la familia. Cuando las familias participan, las niñas tienen más probabilidades de continuar con el deporte.