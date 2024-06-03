Cómo lograr que las niñas hagan deporte y no lo abandonen

Las niñas quieren hacer deporte. Quieren moverse, competir, arriesgarse y sentir que forman parte de algo. Lo difícil es hacer que vayan al campo o al gimnasio, asegurarse de que tienen el equipo necesario (como bras deportivos y ligas para el cabello) y mantenerlas interesadas.

Los expertos dicen que las niñas tienen un mejor rendimiento físico, mental, emocional y social cuando cuentan con la oportunidad de jugar. Sin embargo, las niñas abandonan los deportes a un ritmo dos veces mayor que los niños. Para las niñas de comunidades urbanas y las niñas de color, las cifras son aún peores.