¿Es buena idea correr descalzo?

Para empezar, está el problema de pisar objetos peligrosos o afilados. Si vas a correr completamente descalzo, es conveniente que te asegures de estar al día con la vacuna del tétanos. Eso puede ayudarte a prevenir serios problemas serios en caso de que te hagas un corte o un pinchazo profundo que permita el ingreso de bacterias en el pie.

Además, debes tener en cuenta la superficie en la que corres, advierte Kennedy. La mayoría de nosotros no corremos por terrenos naturales en buen estado. Corremos por senderos de cemento, carreteras o cualquier otro terreno firme.

"Esto significa que nuestros pies no están acstumbrados a esa variación de terrenos con diferentes superficies ni maniobran por terreno "natural", aclara Kennedy. "La superficie uniforme y sólida sobre la que solemos correr es muy dura y discordante para nuestros pies, incluso cuando usamos calzado, y mucho más sin él".

Aunque correr descalzo puede considerarse instintivo o natural, señala, la falta de familiaridad de ese movimiento y del terreno podría aumentar el riesgo de lesiones, como esguinces y distensiones. Por ello, siempre es mejor que hables con un médico o fisioterapeuta antes de intentar correr sin calzado.

Después de todo, aunque estar descalzo es un estado natural, es importante tomar en cuenta el impacto de la adaptación al calzado. Las investigaciones sugieren que el calzado ha hecho que los pies de los seres humanos sean más pequeños a lo largo de los siglos, y también ha afectado nuestra forma de andar, el desarrollo del arco y los patrones de movimiento en general. Por ejemplo, cuando estás descalzo, tiendes a aterrizar en el centro del pie, lo que reduce el impacto del talón y acorta el tamaño de la pisada. Con amortiguación, se aterriza más sobre el talón, lo que ejerce presión sobre la pierna, especialmente sobre las articulaciones.