No hay nada mejor que sorprender a tus seres queridos con un regalo que les entusiasmará y que les será muy útil. Si estás buscando ideas de regalos de Nike para los entusiastas del fitness, un nuevo equipo de entrenamiento o ropa deportiva cómoda siempre es una buena opción, sin importar la edad.

Los Nike trainers aprecian el movimiento en todas sus formas, desde el ciclismo y el entrenamiento de fuerza hasta el yoga y la caminata rápida, por lo que les pedimos a tres de ellos que compartan sus ideas de regalos de Nike.

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