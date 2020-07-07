Congelados en familia

Comienza a hacer el entrenamiento en familia. Mientras se mueven, cada uno de ustedes, por turnos, grita "¡Congelados!". En ese momento todos se convierten en una estatua petrificada y se para el entrenamiento. Tienen que aguantar la postura mientras poco a poco se van "fundiendo" (es decir, se van rindiendo). Continúen quietos hasta que solo quede una estatua. Entonces continúen el entrenamiento y sigan "congelándolo" y "descongelándolo".