Juega y entrena en familia: Congelados

Asesoramiento
Última actualización: 7 de julio de 2020

Por Nike Training

Congelados en familia

¿Quién de la familia tiene más resistencia? Descúbrelo con este entrenamiento divertido y efectivo.

Entrenar en familia debería ser divertido y este entrenamiento no podría serlo más. Reúne a los tuyos para ver quién puede aguantar todas las posturas "congeladas" sin perder la compostura.

¡Aguanta ahí! Reúne a la familia y prepárense para mantener el cuerpo y la mente concentrados mientras aguantan movimientos como sentadillas o flexiones "congeladas". Cuando las cosas se ponen difíciles, la familia que se congela unida permanece unida.

Congelados en familia

El entrenamiento

Comienza a hacer el entrenamiento en familia. Mientras se mueven, cada uno de ustedes, por turnos, grita "¡Congelados!". En ese momento todos se convierten en una estatua petrificada y se para el entrenamiento. Tienen que aguantar la postura mientras poco a poco se van "fundiendo" (es decir, se van rindiendo). Continúen quietos hasta que solo quede una estatua. Entonces continúen el entrenamiento y sigan "congelándolo" y "descongelándolo".

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El entrenamiento

Comienza a hacer el entrenamiento en familia. Mientras se mueven, cada uno de ustedes, por turnos, grita "¡Congelados!". En ese momento todos se convierten en una estatua petrificada y se para el entrenamiento. Tienen que aguantar la postura mientras poco a poco se van "fundiendo" (es decir, se van rindiendo). Continúen quietos hasta que solo quede una estatua. Entonces continúen el entrenamiento y sigan "congelándolo" y "descongelándolo".

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Publicado originalmente: 7 de julio de 2020

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