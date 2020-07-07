Congelados en familia

Juega y entrena en familia: Congelados
Asesoramiento
Por Nike Training
¿Quién de la familia tiene más resistencia? Descúbrelo con este entrenamiento divertido y efectivo.
Entrenar en familia debería ser divertido y este entrenamiento no podría serlo más. Reúne a los tuyos para ver quién puede aguantar todas las posturas "congeladas" sin perder la compostura.
¡Aguanta ahí! Reúne a la familia y prepárense para mantener el cuerpo y la mente concentrados mientras aguantan movimientos como sentadillas o flexiones "congeladas". Cuando las cosas se ponen difíciles, la familia que se congela unida permanece unida.
El entrenamiento
Comienza a hacer el entrenamiento en familia. Mientras se mueven, cada uno de ustedes, por turnos, grita "¡Congelados!". En ese momento todos se convierten en una estatua petrificada y se para el entrenamiento. Tienen que aguantar la postura mientras poco a poco se van "fundiendo" (es decir, se van rindiendo). Continúen quietos hasta que solo quede una estatua. Entonces continúen el entrenamiento y sigan "congelándolo" y "descongelándolo".
El entrenamiento
Comienza a hacer el entrenamiento en familia. Mientras se mueven, cada uno de ustedes, por turnos, grita "¡Congelados!". En ese momento todos se convierten en una estatua petrificada y se para el entrenamiento. Tienen que aguantar la postura mientras poco a poco se van "fundiendo" (es decir, se van rindiendo). Continúen quietos hasta que solo quede una estatua. Entonces continúen el entrenamiento y sigan "congelándolo" y "descongelándolo".