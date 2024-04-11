Cómo tomar las medidas de las manos para encontrar tu talla de guantes

Cómo saber tu talla de guantes
Guía de compra
Aprende a tomar las medidas de diferentes tipos de guantes, incluidos los guantes para usar todos los días, los de golf, los de fútbol americano y más.
Ya sea que vayas a comprar unos guantes para todos los días o unos para practicar tu deporte favorito (como el golf, el fútbol americano o el levantamiento de pesas), encontrar la talla adecuada es esencial. Para encontrarla, es importante saber las medidas de las manos para obtener comodidad, calidez o concentración. Aprende a continuación a tomar las medidas de la mano, el primer paso en elegir los guantes adecuados para ti.
Cómo convertir la medida de la mano en la talla de guantes
Las tallas de guantes pueden variar en función de su diseño y uso previsto. Por ejemplo, los guantes de entrenamiento Nike son más pequeños que los guantes de running Nike.
En el caso de los guantes de running Nike para mujer, un guante pequeño está diseñado para ajustarse a la circunferencia de una mano de 18 a 19 centímetros. Un guante mediano para mujer se ajusta a la circunferencia de una mano de 19 a 20 centímetros, y uno grande se ajusta a la de una de 20 a 21.5 centímetros.
En el caso de los guantes de running Nike para hombre, un guante pequeño está diseñado para ajustarse a la circunferencia de una mano de 18 a 20 centímetros, uno mediano se ajusta a la circunferencia de 20 a 21.5 centímetros, un guante grande se ajusta a la de una de 21.5 a 23 centímetros.
Los guantes de running Nike unisex suelen ser más grandes, los pequeños/medianos se ajustan a la circunferencia de una mano de 23 a 24 centímetros, y los medianos/grandes se ajustan a la de una de 24 a 25 centímetros.
Aunque los guantes deberían quedar cómodos (no demasiado holgados como para que se resbalen o se arruguen, ni demasiado ajustados como para restringir la circulación), hay que tener en cuenta algunos matices.
Por ejemplo, los guantes de golf están diseñados con un ajuste cómodo, mientras que los guantes de portero de fútbol deberían tener un ajuste más holgado. Los guantes Nike están confeccionados para brindar flexibilidad y comodidad gracias a características como la tecnología absorbente de sudor Nike Dri-FIT, el aislamiento forrado con tejido Fleece y las correas ajustables en el puño para obtener un ajuste personalizable.
Consejo: Si las manos son de tallas ligeramente diferentes, elige la talla de guantes que se ajustaría a la mano más grande.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se debe tomar la medida de la talla de guantes?
Muchas tablas de tallas de guantes necesitan que se mida la circunferencia de la mano. Para hacerlo, envuelve bien una cinta métrica suave alrededor de la palma, justo por debajo de los nudillos. Algunas tablas de tallas de guantes también incluyen el largo del dedo medio o el largo de la mano, desde la punta del dedo hasta la muñeca.
¿Qué mano deberías medir para obtener la talla de guantes?
Cuando tomas la medida de la mano para obtener la talla de guantes, es mejor medir ambas manos. Luego, elige la talla de guantes que se ajustará a la mano más grande.
Texto: Jessica Murri