Cómo tomar las medidas de las manos para encontrar tu talla de guantes

Las tallas de guantes pueden variar en función de su diseño y uso previsto. Por ejemplo, los guantes de entrenamiento Nike son más pequeños que los guantes de running Nike.

En el caso de los guantes de running Nike para mujer, un guante pequeño está diseñado para ajustarse a la circunferencia de una mano de 18 a 19 centímetros. Un guante mediano para mujer se ajusta a la circunferencia de una mano de 19 a 20 centímetros, y uno grande se ajusta a la de una de 20 a 21.5 centímetros.

En el caso de los guantes de running Nike para hombre, un guante pequeño está diseñado para ajustarse a la circunferencia de una mano de 18 a 20 centímetros, uno mediano se ajusta a la circunferencia de 20 a 21.5 centímetros, un guante grande se ajusta a la de una de 21.5 a 23 centímetros.

Los guantes de running Nike unisex suelen ser más grandes, los pequeños/medianos se ajustan a la circunferencia de una mano de 23 a 24 centímetros, y los medianos/grandes se ajustan a la de una de 24 a 25 centímetros.

Aunque los guantes deberían quedar cómodos (no demasiado holgados como para que se resbalen o se arruguen, ni demasiado ajustados como para restringir la circulación), hay que tener en cuenta algunos matices.

Por ejemplo, los guantes de golf están diseñados con un ajuste cómodo, mientras que los guantes de portero de fútbol deberían tener un ajuste más holgado. Los guantes Nike están confeccionados para brindar flexibilidad y comodidad gracias a características como la tecnología absorbente de sudor Nike Dri-FIT, el aislamiento forrado con tejido Fleece y las correas ajustables en el puño para obtener un ajuste personalizable.